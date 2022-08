Futterkosten explodieren in Oytener Arche

Von: Wiebke Bruns

Teilen

Die Eichhörnchen, die in der Arche Oyten aufgepäppelt werden, bedienen sich auch gerne beim Obst und Gemüse. © Bruns

Oyten – Auf rund 1000 Euro monatlich beziffert Ivonne Sommer, Vorsitzende des Vereins Arche Oyten, die derzeitigen Futterkosten in der Auffangstation. Die Tierarztkosten würden sich in diesem Jahr auch bereits auf gut 3000 Euro belaufen, ergänzt Sommer. Und demnächst stehen wieder Impfungen an. Deshalb benötigt der Verein, der sich in Oyten um heimat- und herrenlose Haus- und Wildtiere kümmert, dringend weitere Unterstützer und Spenden.

Geplant ist außerdem ein Benefiz-Flohmarkt zugunsten der Tiere für Sonntag, 28. August, ab 11 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Weber-Grill an der Industriestraße 10 in Oyten.

Alles wird zurzeit erheblich teuer, das bekommt auch die Arche zu spüren. Viele der vierbeinigen Schützlinge verbringen dort ihren Lebensabend, manche werden weitervermittelt und die Wildtiere wieder in die Freiheit entlassen, sobald sie genesen oder alt genug sind.

Alleine für Obst und Gemüse werden derzeit rund 150 bis 200 Euro wöchentlich benötigt, sagt Ivonne Sommer. Hier und da gibt es die vitaminreiche Kost mal als Spenden. „Ich schaffe es jedoch zeitlich gar nicht, diese überall einzusammeln“, erklärt die Oytenerin und würde sich auch dabei über tatkräftige Hilfe freuen.

Ivonne Sommer ist voll berufstätig, sie kümmert sich vor und nach der Arbeit um die Tiere in der Arche. Darunter sind knapp 20 Veggie-Mäuler vom Kaninchen übers Meerschweinchen bis zum Papagei. Eichhörnchen, Ziegen und Pferde futtern bei der Frischkost auch gerne mit. Verfüttert werden beispielsweise Möhren, Salat, unterschiedliche Kohlsorten, Äpfel, Birnen, Bananen, rote Bete und Paprika.

„Unsere Tiere sind auch glücklich mit den Blättern von Kohlrabi und Blumenkohl“, sagt die engagierte Tierschützerin. Einen Eisbergsalat, der schon in der Folie gammelt, könne sie jedoch auch nicht mehr verfüttern: „Sonst müssen am Ende die eingesparten Futterkosten in Tierarztkosten investiert werden.“ Top Ware muss es natürlich nicht sein, betont Ivonne Sommer, aber für die Tiere schon noch als Futter geeignet.

Mit dem Flohmarkt soll etwas Geld in die Kasse des Vereins kommen. Zehn Euro Standgebühr werden von Anbieterinnen und Anbietern erhoben. Der Verein selbst will auch einen Stand aufbauen. Außerdem ist ein Kinderschminken geplant, und es wird Kaffee und Kuchen für die Besucherinnen und Besucher geben, kündigt die Oytener Arche an, die weitere Anmeldungen von privaten Flohmarktverkäufern entgegennimmt.

Info und Kontakt Wer den Tierschutzverein mit einer Spende unterstützen möchte, kann dafür das Konto der Arche mit der IBAN DE93 2915 2670 0020 5775 73 bei der Kreissparkasse Verden nutzen. Kontakt zu Ivonne Sommer kann unter Telefon 0172/3410889 oder per E-Mail an archeoyten@gmx.de jeder aufnehmen, der sie mit Obst oder Gemüse oder als eine Art Futterkurier unterstützen kann. Auch Flohmarktstände können bei Ivonne Sommer angemeldet werden. Immer willkommen sind zudem neue Vereinsmitglieder und Paten für die Tiere in der Arche Oyten.