Fußwaschung auf Oytener Wochenmarkt

Von: Petra Holthusen

Pastor Michael Weiland trocknet Harald Hildebrandt die frisch gewaschenen Füße. „Sehr angenehm“, bedankt sich der Oytener. © Holthusen

Oyten – Pastor Michael Weiland zeigt Talent als Anpreiser seines exklusiven Angebots und geht freundlich-forsch auf die Marktbesucher zu: „Na, einmal Füße waschen für lau? Ich hab’ auch ganz zarte Hände!“ Eine Dame lächelt zurück: „Glaub’ ich. Sie predigen ja auch gut.“ Die Füße waschen lassen will sie sich trotzdem nicht vom Pastor. Anders Harald Hildebrandt: „Eine tolle Aktion“ findet der Oytener das Angebot der evangelischen St.-Petri-Gemeinde auf dem Wochenmarkt am Gründonnerstag. „Sehr angenehm“, bedankt er sich, als er nach der rituellen christlichen Geste des Dienens mit frisch gebadeten und duftig eingecremten Füßen wieder in Socken und Schuhe schlüpft.

Beschwingt setzt er mit seiner Frau den Einkauf fürs Osterwochenende fort. Beide mögen den Oytener Wochenmarkt – wegen des schönen Ambientes am Heimathaus, der entspannten Atmosphäre und „weil man meistens Leute trifft, die man lange nicht gesehen hat“, sagt Sabine Hildebrandt.

Pastor Michael Weiland und Pastorin Silke Oestermann hier zu treffen, nutzen so einige direkt für einen Plausch mit den Geistlichen. So haben es sich die beiden gewünscht. Um unkompliziert mit Menschen ins Gespräch zu kommen, tragen Oestermann und Weiland das biblisch überlieferte Ritual der Fußwaschung am Gründonnerstag zu Markte, raus aus der Kirche und dorthin, wo viele Leute sind – als Angebot zum Austausch und um Nähe zu zeigen. „Das klappt ganz gut“, stellt die Pastorin nach angeregten Gesprächen innerhalb kurzer Zeit fest. Oestermann und Weiland haben ihren Tisch mit dem schlichten Holzkreuz in der Sonne aufgestellt. Wer vom Fisch- zum Geflügelwagen will, kommt hier automatisch vorbei, und auch bei den Kunden am Gemüsestand vis à vis und an der Crêpe-Bude nebenan weckt das Geschehen am Tisch der Pastoren zumindest neugierige Blicke.

Am Gründonnerstag, dem Tag vor seiner Kreuzigung, feierte Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl und wusch ihnen als Ausdruck seiner Demut die Füße. An die biblische Überlieferung knüpfen die Pastoren mit den Fußwaschungen als Zeichen des Dienens und der Liebe an. Dafür haben sie die guten Porzellanschüsseln mitgebracht, duftende Seife und wohltuende Fußcreme. Prädikantin Ingrid Rojem sorgt für Warmwasser-Nachschub, während Weiland unermüdlich um Kundschaft wirbt: „So, ihr dürft jetzt mal zum Füßewaschen kommen“, spricht er die nächsten Besucher an. Kein leichtes Geschäft, vielen scheint das Ritual vor aller Augen auf dem Marktplatz zu persönlich. „Nein danke, ich hab’ saubere Füße“ oder „Nee, wir sind nicht in der Kirche“, sagen sie und schlendern weiter. Der Pastor gibt alles: „Sie sehen so gestresst aus, können wir Ihnen was Gutes tun?“ Und übrigens: „Hier wird mit Liebe gewaschen!“ Kollegin Oestermann unterstützt nach Kräften: „Ja, der Michael kann das.“ Die lockere Ansprache ist unwiderstehlich. Wenigstens auf ein Wort bleiben die meisten stehen. Ziel erreicht.

Pastorin Silke Oestermann im angeregten Gespräch mit zwei Marktbesucherinnen. © Holthusen