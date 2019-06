Sandra Röse: „Es fühlt sich noch ganz surreal an“

Oyten - Von Petra Holthusen. Um 5.37 Uhr klingelte der Wecker für Sandra Röse. An Schlaf war bis dahin nicht großartig zu denken gewesen, aber unglücklicherweise hatte sie „total vergessen, mir für diesen Montag freizunehmen“.

Also ging's zur Arbeit, obwohl dieser Montag für die 48-Jährige alles andere als ein gewöhnlicher war: Es war der Tag nach der Bürgermeister-Stichwahl, die Sandra Röse mit deutlicher Zwei-Drittel-Mehrheit gegen SPD-Bewerber Heiko Oetjen für sich entschieden hatte. Am 1. November wird die Sagehorner Unternehmensberaterin, Familienmutter und jetzige CDU-Ratsfrau den Chefposten im Rathaus übernehmen, von den Bürgern gewählt für zunächst sieben Jahre.

Das krempelt ihr Leben auf links und muss erstmal sacken: „Es fühlt sich noch ganz surreal an“, sagt Sandra Röse – einigermaßen erschöpft nach fünf Monaten Vollgas-Wahlkampf fast jeden Abend, überwältigt von ihrem nochmal gesteigerten persönlichen Wahlergebnis und sehr stolz: „Ich konnte Menschen begeistern!“

Dafür wählte sie unorthodoxe Wege hin zu den Menschen: Neben einprägsamen Plakaten („Unser Mann für Oyten“) dürfte der „Sofa-Schnack mit Sandra“ wesentlich dazu beigetragen haben, innerhalb kürzester Zeit ihren Bekanntheitsgrad zu steigern und ihr Image als „eine von uns“ zu festigen. An die 40 Mal ließ sich Röse von Bekannten in deren Wohnzimmer bitten, wo sie sich den von den Gastgebern dazu eingeladenen Interessierten vorstellte, sich ausfragen ließ und vor allem zuhörte, wo's drückt und drängt. In dieser persönlichen Atmosphäre in privater Runde von 10 bis 20 Menschen entwickelten sich intensive Austausche genau nach Röses Vorstellungen: „Nichts ist motivierender als Wertschätzung, als die Möglichkeit der Mitgestaltung und Weiterentwicklung“ – und die bot und bietet sie offensiv an. Das überzeugte (sogar frühere SPD-Unterstützerinnen), baute Vertrauen auf und sprach sich rum.

Nach der Wahl ist vor dem Amtsantritt: Sandra Röse (48) bereitet sich ab sofort auf ihre neue berufliche Aufgabe als Bürgermeisterin der Gemeinde Oyten vor. Am 1. November übernimmt sie den Chefsessel im Rathaus.

Das Format „Wohnzimmer-Schnack“ hat sich als zielführend erwiesen, und Röse hat schon die nächsten Einladungen: „Alle wollen weitermachen“, sagt sie, „ich will das auch.“ In der engen Taktung des zurückliegenden Wahlkampfs werde das auf Dauer nicht möglich sein. Aber auch als Bürgermeisterin will Röse „eine Möglichkeit finden, für die Oytener Bürgerinnen und Bürger persönlich erreichbar und ansprechbar zu sein“.

Am 31. Oktober, wenn sich Bürgermeister Manfred Cordes (SPD) nach 18 Jahren in den Ruhestand verabschiedet, endet im Oytener Rathaus eine Ära – am 1. November beginnt eine neue, wenn erstmals eine Frau und Christdemokratin die Führung der Verwaltung und das höchste repräsentative Amt der Gemeinde übernimmt. Darauf bereitet sich Röse – neben Job und Familie – ab sofort vor. Denn: „Es wird keinen sanften Einstieg geben, sondern gleich in die Vollen gehen.“ Dass von ihr erwartet wird, die Vorschusslorbeeren und das Vertrauen vom ersten Tag an zurückzuzahlen, ist der 48-Jährigen bewusst. Gleich für nächste Woche hat sie die Fachbereichsleiter in der Verwaltung um ein Treffen gebeten, um sich inhaltlichen „Input“ für ihre „bestmögliche Vorbereitung“ abzuholen. Vorkehrungen sind auch im Hause Röse zu treffen: Bürgermeisterin ist mehr als ein Full-Time-Job und bringt entsprechende „Umwälzungen in der Familie“ mit sich: „Das werde ich gemeinsam mit meinem Mann und unseren Kindern jetzt in Ruhe vorbereiten.“