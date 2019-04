Frühlingsfest als Publikumsrenner

Oyten – Besser konnte es nicht laufen. Das Frühlingsfest in Oyten gestaltete sich zu einem absoluten Publikumsrenner. Begleitet von strahlendem Sonnenschein wurden T-Shirts und erste kurze Hosen gesichtet, die Menschen schlenderten über die verkehrsfreie Hauptstraße und freuten sich über den ersten wirklich schönen Sonntag des Jahres.

Auf der verlängerten Hauptstraße Richtung Bremen hatten sich die Flohmarkthändler ausgebreitet. Dort konnten Schnäppchenjäger nach Herzenslust stöbern und schöne Dinge für wenig Geld erstehen. Porzellan, Kinderspielzeug, Klamotten – es gab einfach alles.

Vor der Sparkasse drehte sich ein nostalgisches Kinderkarussell und brachte die kleinen Passagiere zum Jauchzen. Ein Stück weiter saßen die jüngsten Marktbesucher vor dem Puppentheater von Harry Hoppe aus Kiel und ließen sich von Kaspers Abenteuer faszinieren. Vor dem Penny Markt warteten chromblitzende Trikes auf Mitfahrer, die nicht auf sich warten ließen. „Mein Mann hat mir mal vor Jahren so eine Fahrt mit einem Trike geschenkt. Seitdem ist es meine Leidenschaft und natürlich nutze ich hier und heute die Gelegenheit, mal wieder mitzufahren,“ verriet Astrid Meyer aus Sagehorn, bevor sie auf der Rückbank des Gefährts Platz nahm und sich eine Runde durch Oyten kutschieren ließ.

Wer es gemächlicher mochte, konnte seinen Kindern mit einem Ponyritt im Hippodrom eine Freude machen oder an den zahlreichen Buden entlang schlendern, die ein vielfältiges Angebot bereithielten. Schmalzkuchen, Fischbrötchen, Pommes, Bratwurst, Zuckerwatte, asiatische Spezialitäten wechselten sich ab mit Kartoffelpuffern und Fleischspießchen, so dass alle Geschmäcker bedient wurden.

Wer sich beim Roten Kreuz bereits am Mittag mit einer Erbsensuppe eine gute Unterlage genehmigt hatte und nicht auf Kalorien achten musste, konnte also aus dem Vollen schöpfen.

An mehreren Ständen wurde hübsche Frühlingsdeko angeboten und auch Naturprodukte, wie Honig und alles, was man daraus machen kann, wurde gerne gekauft. Auf dem Penny Marktplatz gab es eine beeindruckende Autoschau. Ford-Händler Martens aus Embsen war mit neuesten Vehikeln vor Ort und ließ Probesitzen.

Die Gemeinde Oyten hatte den Keller des Bauhofs leergeräumt und bot auf einem Anhänger Fahrräder und andere Fundsachen zum Kauf an. Wer schnell entschlossen war, musste den Heimweg nicht zu Fuß antreten, sondern konnte für ein paar Euro bequem mit dem Rad fahren. Wie in jedem Jahr hatte sich der Heimatverein ins Frühlingsfest eingeklinkt und frischen Butterkuchen gebacken. Begleitet von Musik von „De Thüners“ genossen die Besucher teilweise im Freien und im Heimathaus den knusprigen Kuchen nach Art des Hauses und ließen sich dazu Kaffee schmecken. „Ich nehme mir immer noch ein gutes Stück für den nächsten Tag mit. Der Kuchen ist so frisch, der schmeckt auch noch morgen“, „sagte eine Besucherin aus Bassen die kein Backfest auslässt. kr