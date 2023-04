Frühlingsfest Oyten unter Ideal-Bedingungen

Von: Heinrich Laue

Teilen

Die Frühlingsfestmeile im Oytener Ortskern an der Hauptstraße. Nach und nach wächst der Besucheransturm bis weit in den Nachmittag hinein. © Laue

Oyten – „Eine etwas wacklige Angelegenheit ist das“, fand Pastor Michael Weiland oben auf der Plattform des Steigers über den Köpfen seines Publikums. Er erinnerte sich aber gleich humorvoll an die der Bibel entlehnte Weisheit: „Wer auf Gott vertraut, fällt weich“. Ausprobieren wolle er das aber jetzt lieber nicht.

Die folgende Andacht mit dem jungen Geistlichen auf der per Steiger nach oben gehievten, plattformähnlichen Metallkonstruktion gegenüber vom „Alten Krug“ bildete am Sonntagvormittag den Auftakt des Oytener Frühlingsfestes in der Ortsmitte. Gemeinsames Singen und ein abschließendes Glaubensbekenntnis gehörten mit zur geistlichen Veranstaltung. Bei den Segenswünschen schloss Weiland den Verlauf des „genialen Festes“ mit ein.

Aus luftiger Höhe begrüßt Pastor Michael zum Auftakt von einem Steiger aus die Besucherinnen und Besucher. © Laue

Eine Stunde später – kurz nach 12 Uhr – übernahmen Bürgermeisterin Sandra Röse und Hans-Joachim Blohme als Vorsitzender des örtlichen Vereins der Selbstständigen (VdS) die offizielle Eröffnung. Die Bürgermeisterin nannte den wichtigen Werdersieg zum Klassenerhalt als weiteren Grund zur Freude, wünschte der Veranstaltung ebenso wie Blohme und zuvor der Pastor gutes Gelingen und sah das Frühlingsfest im Übrigen als weiteren Beweis gegen das Vorurteil, in Oyten sei nichts los.

Die Rahmenbedingungen für das erstmals nach vier Jahren Pause wieder in dieser Größenordnung veranstaltete Fest waren ideal. Vermutlich sei er nach der Open-Air-Andacht braun gebrannt, hatte der Pastor schon gescherzt und auf das erste vom Wetter her wirkliche Frühlingswochenende dieses Jahres angespielt.

Raclette-Brötchen mit geschmolzenem Schweizer Käse bereiten Benjo (im Bild) und Tashi von der Integrierten Gesamtschule an ihrem kleinen Stand zu © Laue

Schon ab dem späten Vormittag füllten sich Festmeile und der mit einbezogene Bereich von Lindenstraße, alter Hauptstraße und anderen Einmündungen zunehmend mit alten und jungen Besucherinnen und Besuchern. Etwa 80 Stände lockten wie von Marktmeister Manfred Masanek angekündigt, der das Ganze für den VdS organisiert hatte.

Rikschatouren bietet Bärbel Kappler insbesondere für Menschen aus den vielen Oytener Altenheimen kostenlos an. Auf dem Frühlingsfest nimmt sie auch Bürgermeisterin Sandra Röse und den Selbstständigen-Vorsitzenden Hans-Joachim Blohme mit an Bord des elektrisch betriebenen Zweisitzers. © Laue

„Weltgewürze“ gehörten ebenso zum Angebot wie kleinere Produkte aus Naturleder, ein „Süßer Basar“, Dosenwerfen, Bungeejumping und Hüpfburg für Kinder, ein Stand der Meditationspraxis „Falun Dafa“ und Informationen zum weiten Feld der Nachhaltigkeit beim Schülerfirma-Stand der Integrierten Gesamtschule (IGS). Freiwillige Feuerwehr, DRK, Sport und andere örtliche Einrichtungen waren vertreten, und es fehlten nicht Rotary-Club und der Verein „Kultur in Oyten“.

Dazu kam der Jahreszeit entsprechend ein vielfältiges Angebot an Blumen und anderen Pflanzen, und selbstverständlich war an Schlemmergrill, Bier sowie andere Getränke, Schmalzkuchen und Weiteres zur Stärkung gegen Hunger und Durst gedacht.

Das Puppentheater Harry Hoppe gastierte mit drei Vorstellungen in der Passage Unter den Linden. Der Spielmannszug Sagehorn-Baden und die Drehorgelspielerin Inge Klum sorgten für musikalische Unterhaltung, während die Polizei mit dem thematischen Schwerpunkt Fahrradsicherheit vertreten war.

Das Kunsthandwerk präsentierte sich in vielfacher Gestalt, und nicht zuletzt fand der große Flohmarkt an der Hauptstraße sein Publikum.

Zeitgleich zum Frühlingsmarkt veranstaltete der Heimatverein Oyten außerdem sein traditionelles Backfest im Heimathaus, bei dem nachmittags der frisch gebackene Butterkuchen stets eine besondere Verlockung darstellt. Und ganz in der Nähe an der Einmündung Am Triften waren die hölzernen Produkte des Kettensägekünstlers Jürgen Knake aus Schwarme ein Hingucker.

Wem dies alles auf dem Frühlingsfest immer noch nicht reichte, hatte die Möglichkeit, sich in den örtlichen Geschäften ausführlich umzuschauen: Es war auch verkaufsoffener Sonntag in Oyten.

Laut Marktmeister Masanek waren etliche Stände am Ende ausverkauft.

Von Heinrich Laue