In Freizeit für andere im Einsatz

OYTEN - Die Zahl ist beeindruckend: 2323 Dienststunden leisteten die ehrenamtlichen Aktiven der DRK-Bereitschaft Oyten im vergangenen Jahr – in ihrer Freizeit zum Wohl der Allgemeinheit. Das berichtete DRK-Bereitschaftsleiter Hendrik Frank am Mittwochabend in der Jahreshauptversammlung des Oytener Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

Die Verpflegungsgruppe rückte nach Franks Worten 2016 zu einem Kocheinsatz, bei dem sie 180 Portionen Essen verteilte, aus und die SEG-Gruppe zu drei Einsätzen bei Übungen und Bränden, um Einsatzkräfte der Feuerwehr zu unterstützen. Zudem leisteten die Oytener Sanitäter 18 Sanitätseinsätze und 27 allgemeine Dienste. Neben den Koch-, Sanitäts- und SEG-Einsätzen organisierten die Oytener DRK-Aktiven vier Blutspendetermine im Rathaus, zu denen insgesamt 1012 Blutspender erschienen – genau einer weniger als 2015.

Bereitschaftsleiter Hendrik Frank betonte: „Im Durchschnitt leistete jeder Helfer 290 ehrenamtliche Stunden im vergangenen Jahr.“ Dafür bedankte sich der DRK-Bereitschaftsleiter herzlich.

Das Jugendrotkreuz (JRK) mit aktuell neun Kindern leiten Kristina Sulenski und Corinna Hildebrandt. „Wir treffen uns regelmäßig jeden Dienstag von 17 bis 18.30 Uhr und haben uns im Vorjahr an zahlreichen Veranstaltungen beteiligt. So reisten wir nach Einbeck zum Nacht-Orientierungsmarsch des JRK-Landesverbands und belegten den vierten Platz von 20 Gruppen, die aus ganz Niedersachsen kamen“, strahlte Kristina Sulenski zufrieden.

Bei den Vorstandswahlen bestätigte die Versammlung in ihren Ämtern die DRK-Ortsvereinsvorsitzende Edith Esselmann und Schatzmeister Paul Müritzsch. Zur neuen Schriftführerin wählten die Mitglieder Tanja Gotthardt.

Gemeinsam ehrten DRK-Kreisvorsitzender Jörg Bergmann und Edith Esselmann als Oytener DRK-Vorsitzende den aktiven Bereitschaftsangehörigen Claus Elfers für 50-jährige Mitgliedschaft im Ortsverein. Für ihren fünfjährigen Einsatz für das DRK bedankten sich Bergmann und Esselmann bei Helga Friedrichs. „Als Kreisverband freuen wir uns über die Kontinuität, die den Oytener Ortsverein seit Jahrzehnten auszeichnet“, lobte der DRK-Kreisvorsitzende Bergmann die Arbeit in Oyten. J woe