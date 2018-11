„Flucht ist keine Krise für uns, sondern für den, der flieht“

Aufmerksam verfolgten die Jugendlichen in der IGS Oyten die Schilderungen des Auslandskorrespondenten Philipp Hedemann, der in seinen Reportagen Menschen auf der Flucht zu Wort kommen lässt.

Oyten - Von Petra Holthusen. „Irgendwie schöner und größer“ sei seine alte Schule geworden. Aber Herrn Mahnken hat Philipp Hedemann gleich wiedererkannt: „Den hab' ich ja schon in Mathe gehabt“ – damals vor 28 Jahren, als Hedemann im Oytener Schulzentrum als Fünftklässler in die ehemalige Orientierungsstufe ging. Am Freitag kehrte der Oytener, der heute als Auslandskorrespondent in aller Welt unterwegs ist, eine Weile im ostafrikanischen Äthiopien lebte und seit fünf Jahren mit seiner Familie in Berlin zu Hause ist, an seine alte Schule zurück: In drei Lesungen, die eher fesselnde Reportagen sind, stellte Hedemann den IGS-Jahrgängen 7 bis 10 das Buch „Die Flüchtlingsrevolution. Wie die neue Völkerwanderung die ganze Welt verändert“ vor.

Als freier Journalist berichtet Philipp Hedemann aus Krisen- und Kriegsregionen. Er gehört zum Netzwerk „Weltreporter“ – deutschsprachige Korrespondenten, die aus dem Ausland für inländische Medien berichten. Und die sich „wundern, wie hysterisch in Deutschland über Flucht und Migration gesprochen wird“. Woanders sei das schon länger und viel mehr Thema – allein Äthiopien als eines der ärmsten Länder habe eine Million Flüchtlinge im Land, „aber die Leute gehen damit relativ geräuschlos um“, erzählte Hedemann den Schülern. Mit ihren gesammelten Reportagen in dem Buch „Wie die neue Völkerwanderung die ganze Welt verändert“ wollten die „Weltreporter“ der deutschen Aufgeregtheit etwas entgegensetzen. Flucht und Migration seien nichts Neues: „Das hat es immer schon gegeben.“

Allerdings seien heute so viele auf der Flucht wie noch nie: 70 Millionen Menschen. Von denen jedoch, so Hedemann, 86 Prozent in den Entwicklungsländern blieben oder in verschiedenen Regionen des eigenen Heimatlandes. So habe er es in Syrien erlebt und ganz aktuell gerade in der Ostukraine: Auf der Flucht vor Bomben, Krieg und Terror „ziehen Menschen im eigenen Land herum, aber sie bleiben.“

Flucht sei ein globales Problem – aber keine Krise. Das Wort Flüchtlingskrise klammern Hedemann und die anderen Autoren in ihrem Buch als irreführend aus: Flucht sei keine Krise „für uns“, sondern „für den, der flieht“. Denn „man geht nicht einfach so“, weiß der Journalist. Alles für immer zurückzulassen, nicht zu wissen, was kommt, sich und seine Kinder unter Lebensgefahr in die Hände krimineller Schlepper zu begeben – „das ist Krise“.

Bei seinen Recherchen und Interviews in Syrien, Griechenland und auf der Westbalkanroute kam Hedemann mit vielen Flüchtenden nicht nur ins Gespräch, sondern ihnen und ihren Schicksalen persönlich auch sehr nah. Wie Ameena Abdulrahman, vierfache Mutter und Englischlehrerin aus Syrien. Ihr begegnete der Reporter am Strand von Kos nach ihrer lebensgefährlichen Bootsüberfahrt. Sie half ihm als Übersetzerin bei seiner Arbeit, ließ ihn per WhatsApp an den weiteren Stationen ihrer geglückten Flucht teilhaben und lud ihn später zu einer Familienfeier nach Mecklenburg-Vorpommern ein.

Und sie schrieb das Vorwort für das Buch der „Weltreporter“. Darin schildert sie das Leben ihrer Familie vor, während und nach der Flucht; das Ende ihrer heilen Welt und die Entscheidung, vor der sie als Mutter stand: ihre Kinder zu Hause im Bombenhagel sterben zu lassen oder als Bootsflüchtlinge der tödlichen Gefahr des Ertrinkens auszusetzen. Hedemann las Passagen aus dem Bericht, erzählte viel von Ameena Abdulrahman und gab ihr und ihren Kindern mit Fotos und Videos ein Gesicht, das sich für die Schüler eindrücklich mit dem Gehörten verband.

Ameenas Familie überlebte. Zwei Kinder des geflüchteten irakischen Polizisten Ali nicht. Sie ertranken auf dem Meer in seinen Armen. Der Sohn wurde fortgespült, am Begräbnis der Tochter auf dem muslimischen Friedhof von Kos nahm Hedemann teil. Die Fotos davon klickte er schnell weg. Der 39-Jährige stellt kein Leid zur Schau, um künstlich auf die Mitleidsdrüse zu drücken. Er bildet Realität ab, seriös und respektvoll, aber auch empathisch, und er lässt die Menschen selbst zu Wort kommen. Mit hohem persönlichen Einsatz und journalistischem Handwerk gibt er ihnen Gesicht und Stimme, so dass ihre Geschichten ganz aus sich selbst heraus berühren und etwas bewegen können.

Das öffnet Horizonte über das innerdeutsche Denken hinaus. Und das ist nötig, um die Herausforderungen der „neuen Völkerwanderung“ zu meistern. Schulen, dem oft ersten Ort von Begegnung und beginnender Integration, kommt dabei nach Hedemanns Auffassung eine besondere Bedeutung zu. Weshalb er als Lesereisender so oft es geht mit Schülern ins Gespräch kommen will, so wie jetzt an der IGS in Oyten.