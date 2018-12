Gemeinde Oyten stellt interaktiven Haushalt vor

Oyten - Erstmals stellt die Gemeinde Oyten für Bürger einen interaktiven Haushalt zur Verfügung. Er ist seit gestern unter dem Link https://oyten.haushaltsdaten.de/2019/ im Internet abrufbar. Das berichtete Oytens Kämmerin Cordula Schröder am Montag im Gemeinderat.

Ziel des Angebots ist es, die Finanzplanung der Gemeinde für Bürger transparenter darzustellen. „Bisher war Oyten mit der Veröffentlichung immer sehr zurückhaltend“, sagt Schröder, die seit April 2018 Fachbereichsleiterin für Finanzen und Steuern im Rathaus ist. Natürlich legte die Gemeinde den Plan öffentlich aus. „Aber wer sich informieren wollte, musste bisher persönlich ins Rathaus kommen“, so Schröder.

Nun fällt nicht nur der Zugang zu den Daten leichter, sie sind Schröder zufolge auch „optisch schön aufbereitet“. So kann man sich mittels Diagrammen die einzelnen Einnahmen, Ausgaben und Investitionen anschauen und sich bis ins Detail weiterklicken. So lässt sich der Posten „Soziales und Jugend“, der im Ergebnis 2019 voraussichtlich 4,2 Millionen Euro kosten wird, in „Kinder, Jugend und Familienhilfe“ gesondert betrachten.

In dieser Kategorie enthalten sind 3,9 Millionen Euro für Kindertageseinrichtungen, 177.200 Euro für Jugendarbeit, 73.600 Euro für Einrichtungen der Jugendarbeit und 13.800 Euro für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Keine aktive Mitgestaltung möglich

Auch Kennzahlen, beispielsweise Personalaufwand, lassen sich mithilfe der Software übersichtlich einsehen. Die Pro-Kopf-Berechnung ermögliche dabei eine bessere Interpretation und vereinfache die Vergleichbarkeit der Kosten zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert. Zudem ließen sich die Ein- und Ausgaben über einen Zeitraum mehrerer Jahre besser miteinander vergleichen, so Schröder.

Neben den Bürgern profitieren auch die Politiker von der neuen Darstellungsform, findet Schröder: „Das sind natürlich nicht alles Finanzexperten.“

Der Begriff „interaktiv“ bedeutet übrigens nur, dass man sich selbstständig im Haushaltsplan hin- und herklicken kann, eine aktive Mitgestaltung per Mausklick, weder von Bürgern noch von Volksvertretern, ist ausgeschlossen.

ldu

Rubriklistenbild: © dpa