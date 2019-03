Bremerhavener Basketball-Profis zu Gast an der Grundschule Bassen

Zum Finale die Wow-Effekte

+ © Hägermann Wow-Effekt: Profi Darious Moten in Aktion. © Hägermann

Bassen - Von Bernd Hägermann. Für Eisbären wird es eng. Für jene im gewiss nicht ewigen Eis und für solche, die an der Wesermündung beheimatet sind und sich vornehmlich in deutschen Sporthallen tummeln. Denn Furcht und Schrecken bei gegnerischen Mannschaften verbreitet das Team der „Eisbären Bremerhaven“ derzeit nicht. Die Folge: ein dürftiges Punktekonto und der letzte Platz in der Basketball-Bundesliga. Wenn sich nicht schnell etwas ändert, werden diese Eisbären schon bald in einer unteren Klasse auf Korbjagd gehen müssen. Ungeachtet dessen bleiben die Profisportler natürlich Vorbilder für potenzielle Nachwuchsspieler. Das wurde in dieser Woche deutlich an der Grundschule Bassen: Dort gab es die Eisbären-Tage.