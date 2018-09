Weltkindertagsfest mit Spiel, Spaß und Sprechstunde beim Bürgermeister

Am Feuer auf Tuchfühlung

+ © Keppler Am Lagerfeuer auf Tuchfühlung mit dem Bürgermeister, diese Gelegenheit nutzten Kinderfestbesucher für Fragen. © Keppler

Oyten - Am Stock über dem Lagerfeuer geröstetes Brot schmeckt immer. Auch dem Oytener Bürgermeister Manfred Cordes, der zum Weltkindertagsfest in den Freiraum, die Kinder- und Jugendfreizeitstätte der Gemeinde, gekommen war, um den jungen Gästen in einer Kindersprechstunde Rede und Antwort zu stehen.