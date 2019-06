IGS Oyten entlässt ihren Jahrgang „Meteor“ mit viel bissigem Humor

Oyten – Auf eine „maritime Fahrt im Sinne des Forschungsschiffes Meteor“ nahm die Jahrgangsleiterin der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten die Zuhörer in der voll besetzten Aula des Schulzentrums an der Pestalozzistraße mit. Während Schulleiterin Maria Schmidt sich viele Worte sparte, wagte Hilke Wohlfahrt einen humorvollen Rückblick auf die Schulzeit des Jahrgangs Meteor.

„Vor sechs Jahren nahmen wir Kurs Richtung Wissens- und Kompetenzerwerb auf“, sagte sie, und gratulierte den Zehntklässlern, dass sie nun mit dem Abschluss in der Tasche ihren ersten großen Hafen ansteuern. Zum Schluss zählte sie alle wichtigen Kompetenzen auf, die die Schüler „auf See“ erworben hätten: „Ihr seid redegewandt, also nicht um eine Ausrede verlegen, verfügt über eine hohe Sozialkompetenz, weil ihr gemeinsam Wasser holen und Wasser lassen geht, und seid zuverlässig – im Zuspätkommen ...“, zählte sie scherzhaft einige Vorzüge auf.

+ Einen äußerst humorvollen Rückblick wagte die Jahrgangsleiterin Hilke Wohlfahrt. © Duncan Aus Sicht der Elternschaft erklärte sich Anja Büssenschütt „begeistert vom Konzept und der Idee dieser Schule“. Sie fand, die Schüler seien für den großen Wandel, der ihnen höchstwahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren bevorstehe, gut gerüstet.

+ Während einige ihre Zeugnisse schon in den Händen halten, warten die hinteren Reihen darauf, aufgerufen zu werden. © Duncan Auch Bürgermeister Manfred Cordes hob hervor, dass die Schule Rüstzeug und Orientierung für das spätere Leben vermitteln solle. Die IGS habe sich in den Jahren nach ihrer Gründung einen Namen gemacht, lobte er, und bemerkte, dass die Gemeinde Oyten auch viel für deren Ausstattung investiert habe: „In einer Untersuchung von 49 Gemeinden steht Oyten auf dem dritten Platz bei den Sachinvestitionen für Schulen.“ Das gelte auch für die Ausstattung mit einer Sozialarbeiterstelle, worüber weit und breit keine andere Gemeinde verfüge. „Mischt euch ein, krempelt die Ärmel hoch, geht wählen und tretet vor allem Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft entgegen“, gab er den Schulabgängern mit auf den Weg.

Bevor die Jugendlichen jedoch ihre Zeugnisse erhielten, moderierte Schulleiterin Maria Schmidt kurz eine Diashow mit Bildern aus allen Jahrgangsstufen an. Eine Vorführung, die bei den Heranwachsenden abwechselnd für Bestürzung und Belustigung sorgte.

Staunend nahm das Publikum auch einen tänzerischen Beitrag zweier Schüler auf. Für den mitreißenden Auftritt erhielten sie viel Applaus.

In einem satirisch überspitzten Kurzfilm hatte ein Schülerteam seine ehemalige Bildungseinrichtung skizziert. Der Film charakterisierte unter anderem den „Gemeinen Lehrer“, den Hausmeister und verschiedene Schülertypen. In einer Persiflage auf Naturfilme wurden die unterschiedlichen Spezies auch in ihren jeweiligen Positionen in der Nahrungskette verortet. ldu