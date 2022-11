Essen in Oytener Kitas und Schulen soll teurer werden

Von: Petra Holthusen

Oyten – Mit 1,05 Millionen Euro subventionierte die Gemeinde Oyten im vergangenen Schul-/Kindergartenjahr von August 2021 bis Ende Juli 2022 das Mittagessen in ihren vier Schulen und sieben Kindertagesstätten. Durch die von den Familien gezahlten Verpflegungsgebühren wurden lediglich 31 Prozent der Kosten gedeckt – 69 Prozent finanzierte die Gemeinde aus dem öffentlichen Haushalt. Das geht aus den Berechnungen der Verwaltung hervor, die der zuständige Fachbereich Bildungsmanagement für die politischen Entscheidungsträger im Schulausschuss des Gemeinderates aufbereitet hat.

Nächste Woche berät das Gremium über den Vorschlag der Verwaltung, den Kostendeckungsgrad für das in Kitas und Schulen angebotene Mittagessen wenigstens in Richtung 50 Prozent zu steigern, sprich den zu zahlenden Eigenanteil der Familien anzuheben. Für sie würden sich demnach die Portionspreise beziehungsweise Monatspauschalen folgendermaßen erhöhen: für Kita-Kinder von 2 auf 3 Euro beziehungsweise von 30 auf 45 Euro, für Grundschüler von 2 auf 3,50 Euro beziehungsweise von 30 auf 50 Euro, für IGS-Schüler von 2,50 auf 4,50 beziehungsweise von 37,50 auf 60 Euro, für Lehrkräfte, Mitarbeiter und Gäste von 3,50 auf 5,50 Euro beziehungsweise von 53 auf 70 Euro.

Zum Vergleich führt die Verwaltung an: „Die aktuelle durchschnittliche Verpflegungspauschale in den Kindertagesstätten im Landkreis Verden beträgt 53,81 Euro pro Monat.“

Laut Berechnung für das vergangene Schuljahr betrugen die Gesamtkosten für die fast 203 000 ausgegebenen Essensportionen rund 1,52 Millionen Euro. Im Vergleichsjahr 2018 waren es noch 757 000 Euro gewesen. Damals lag der Kostendeckungsgrad der Verwaltung zufolge bei 46 bis 48 Prozent. Die extreme Steigerung des Zuschussbedarfs läge vor allem in den gestiegenen Personal-, Lebensmittel- und Energiekosten begründet. Die letzte Gebührenanpassung datiere im Übrigen von 2012, als die Verpflegungspauschale eingeführt worden sei.

Den Kosten im abgelaufenen Schuljahr standen Einnahmen von rund 472 000 Euro gegenüber – im Schnitt 2,33 Euro pro Portion bei 7,50 Euro Gesamtausgaben. In den einzelnen Einrichtungen variieren die Beträge aufgrund verschiedener Modelle: Während in der Frischküche an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten für die IGS, die Grundschulen Bassen und Sagehorn sowie die Kitas Bassen, Oyter Mühle und Pestalozzistraße gekocht wird, werden die Grundschule Oyten sowie die Kitas Am Berg, St. Paulus, St. Petri und Sagehorn von einem Hersteller mit Fertiggerichten zum Aufwärmen versorgt.

Mit Blick auf den Kostendeckungsgrad von nur 31 Prozent erinnert die Verwaltung daran, dass gemäß Niedersächsischem Kommunalabgabengesetz „Benutzungsgebühren, zu denen die Verpflegungsgebühren gehören, grundsätzlich kostendeckend sein sollen“. Davon könne abgewichen werden, wenn ein öffentliches Interesse bestehe. Dieses öffentliche Interesse würdigte der Oytener Gemeinderat bereits vor Jahren durch seinen grundsätzlichen Beschluss, die Mittagsverpflegung durch öffentliche Gelder zu fördern – „damit allen Kindern und Jugendlichen an Kita-/Schultagen der Zugang zu einer warmen Mahlzeit ermöglicht wird“.

Die geschätzten Mehreinnahmen durch die vorgeschlagenen neuen Verpflegungssätze belaufen sich laut Verwaltung auf rund 265 000 Euro pro Jahr: „Der Kostendeckungsgrad erhöht sich dadurch auf etwa 50 Prozent.“ Allerdings würden weiter steigende Personal-, Energie- und Lebensmittelkosten wieder zu einem geringeren Kostendeckungsgrad führen.

Familien, die über sehr wenig Einkommen verfügen und Sozialleistungen beziehen, würden durch eine Erhöhung des zu zahlenden Eigenanteils beim Mittagessen nicht zusätzlich belastet: Für sie trägt der Landkreis Verden auf Grundlage des Bildungs- und Teilhabegesetzes den vollen Beitrag zur Mittagsverpflegung in Kitas und Schulen.

Schulausschuss berät Die öffentliche Sitzung des Schulausschusses beginnt am Mittwoch, 16. November, um 19.30 Uhr im Rathaussaal in Oyten. Neben der Neufassung einer Gebührensatzung für die Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten und Schulen stehen Berichte aus der Schulsozialarbeit auf der Tagesordnung. Außerdem berät der Fachausschuss des Gemeinderates über einen Antrag der SPD-Fraktion auf Erweiterung der Einkommensstaffel für die Berechnung der Gebühren unter anderem für die schulergänzende Betreuung in den Oytener Grundschulen.