Oytener Feuerwehr kann bald in neue Räume umziehen

Die Zeiten, als sich die Oytener Feuerwehrleute in der Halle zwischen den Tanklöschfahrzeugen in aller Eile in ihre Einsatzkleidung werfen mussten, sind vorbei. Endlich Platz zum Umziehen für die vielbeschäftigten Freiwilligen, freuen sich (v.li.) Ortsbrandmeister Jens Rebers, Bürgermeister Manfred Cordes, Vize-Verwaltungschef Axel Junge und Kay Böning, Projektmanager im Bauamt, zwischen den Spinden im normgerechten neuen Umkleideraum des Feuerwehr-Erweiterungsbaus an der alten Hauptstraße.

Oyten - Von Petra Holthusen. „Eigentlich ist das ein dicker Hund: So ein großes Feuerwehrhaus – aber keine Stange zum Runterrutschen!“, sagt Bürgermeister Manfred Cordes und lacht. Ist natürlich ein Scherz.

Besagte filmreife Stange, an der Berufsfeuerwehrleute in Sekundenschnelle vom Bereitschaftsraum runter in die Halle zu ihren Einsatzfahrzeugen rutschen, fehlt der Freiwilligen Feuerwehr Oyten nämlich in keinster Weise. Für zeitsparende und effektive Einsatz- und Arbeitsabläufe ist ebenerdig gesorgt im 2,5 Millionen Euro teuren Um- und Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses an der alten Hauptstraße, und kurz vor Fertigstellung betont Ortsbrandmeister Jens Rebers ein ums andere Mal: „Wir sind sehr, sehr zufrieden.“

Vor drei Jahren entschloss sich der Gemeinderat, das Feuerwehrhaus in Oyten am alten Standort auf doppelte Größe zu bringen und damit der technischen, der personellen und der Entwicklung des Einsatzgeschehens sowie den Standardbestimmungen der Feuerwehrunfallkasse Rechnung zu tragen. Dass die Schwerpunktfeuerwehr, die es im vorigen Jahr auf die Rekordzahl von 191 Einsätzen brachte, ihr Katastrophenschutzfahrzeug in Achim unterstellen musste, mochte ja noch angehen. Dass die Einsatzkräfte – aktuell 81 Männer und 6 Frauen – sich in der Fahrzeughalle zwischen Löschwagen und Drehleiter umziehen mussten, war jedoch nicht länger tragbar.

Neubau begann vor zwei Jahren

Vor zwei Jahren startete der Neubau – bei laufendem Feuerwehr-Betrieb: Das ungehinderte Ausrücken musste trotz Bautätigkeit jederzeit gewährleistet sein. Das machte die Sache etwas komplizierter. Zweite Bedingung: Neu- und Altbau sollten sich optisch so angleichen, dass der Komplex wie aus einem Guss wirkt. Auch das ist gelungen.

Reibungslos ging der Neubau – mit 1500 Quadratmeter Grundfläche ein Stück größer als der alte Trakt und mit diesem über eine Treppenhaus-Fuge verbunden – aber nicht vonstatten. Es gab Probleme mit der Rohbaufirma. Auch trennte sich die Gemeinde vom ersten Architekten, dessen Entwurf zwar gefiel und auch ohne ihn weitergebaut werden durfte, dessen Kostenschätzung von 1,8 Millionen Euro für Neubau, Umbau und Außengelände aber voll daneben lag. Das sorgte auch in der Politik für Ärger.

Kurze Wege für schnelle Einsatzabläufe

Daraus zogen Vize-Verwaltungschef Axel Junge und Projektmanager Kay Böning vom Bauamt Lehren: Controlling- und Steuerungsprozesse haben seitdem im Rathaus einen deutlich anderen Stellenwert, sagen sie. Glücklich sind sie mit dem Nachfolge-Architekten Peter Bischoff, der die Gesamtkostenberechnung auf 2,6 Millionen Euro korrigierte, am Ende darunter blieb und vor allem „eine super Bauleitung macht“.

Die Praktiker vom Feuerwehrkommando waren eng in die Planungen eingebunden. Kurze Wege für schnelle Abläufe hatten oberste Priorität bei der Anordnung der Bereiche – vom Einsatzkräfte-Parkplatz über die auf beide Trakte verteilten sieben Fahrzeuge und die verschiedenen Ein- und Durchgänge bis zu den Umkleideräumen, in denen alle 87 Aktiven ihren eigenen feuerwehrroten Spind haben sowie angrenzende Duschen und WCs. Die Umkleiden haben automatische Lüftungsanlagen, so können selbst nasse Einsatzklamotten trocknen, ohne Mief zu verursachen. Im Neubau haben Atemschutzgerätewart und Funk- und Beleuchtungswart auch erstmals eigene Funktionsräume für Reinigung, Wartung und Reparatur der Einsatzgerätschaften.

Der große Aufenthaltsraum samt Küche ist hell und einladend, die Terrasse nach hinten raus ins Grüne haben sich die Feuerwehrleute selbst gepflastert. Ein paar schiefe Reihen werden da als persönliche Note weggelächelt.

+ Nur die Dachpfannen verraten, dass zwischen dem Bau des alten Oytener Feuerwehrhauses (rechts) und dem neuen Erweiterungsbau (links) Jahrzehnte liegen. Aus einem Guss präsentiert sich der Komplex, mit dessen Ausbau und Ausstattung die Gemeinde Oyten der technischen und personellen sowie der Entwicklung des Einsatzgeschehens Rechnung trägt. © Holthusen

Als der Neubau stand, ging's an den Umbau des 970 Quadratmeter umfassenden Altbestandes: Aus zu klein gewordenen Mannschaftsräumen wurden Aufenthalts- und Schulungsräume für die 30-köpfige Jugendfeuerwehr und ein eigenes Büro für den Ortsbrandmeister und seine beiden Stellvertreter; die Fahrzeughalle erhielt eine Heizung, die im Winter sinnvolle neun Grad garantiert, und die Rolltore vor den Fahrzeugstellplätzen wurden erneuert und mit der gleichen Optik und Technik versehen wie die am Neubau.

Apropos Technik: Die trägt auch zur Einsatzschnelligkeit bei. Bei Alarmauslösung gehen schon mal alle Lichter an und öffnen sich die Türen für die einfliegenden Feuerwehrleute automatisch. Sind sie mit ihren Einsatzfahrzeugen ausgerückt, verriegelt sich das Haus wieder von allein.

Durchschnittsalter von flotten 32,5 Jahren

„Hier ist eigentlich jeden Abend was los, irgendwer hat immer was zu tun“, sagt Ortsbrandmeister Jens Rebers und guckt sich glücklich im Neubau um. Dass die Arbeitsbedingungen jetzt stimmen, empfinden die Feuerwehrleute auch als Wertschätzung ihres ehrenamtlichen Einsatzes. Und dass das die Motivation beflügelt, lässt sich denken. Obwohl die Ortsfeuerwehr Oyten weder mit Motivation noch mit Nachwuchs

ein Problem hat. Dass bei großen Einsätzen auch der Letzte noch von seiner Arbeit aus Bremen-Nord angerauscht kommt und dass das Durchschnittsalter bei flotten 32,5 Jahren liegt, macht Rebers stolz. Auch, dass alle willens sind, jetzt beim Aufräumen, Umräumen und Saubermachen mit anzupacken. „Und wenn das letzte Bild an der Wand hängt und der letzte Pokal abgestaubt ist, dann feiern wir groß Einweihung!“, verspricht der Ortsbrandmeister. Ende September soll es soweit sein.