Ernst Siedenberg feiert heute in Oyten seinen 101. Geburtstag

„Ich habe keine Langeweile“

Oyten – Wie es ihm geht? „Dem Alter entsprechend“, sagt Ernst Siedenberg mit verschmitztem Lächeln. Und fängt zwischen zwei Bissen Kuchen an zu erzählen. Von seinem Leben, das so interessant war, so ereignisreich – und in dem er so oft ganz viel Glück hatte, wie er immer wieder dankbar betont. Heute feiert der Bockhorster seinen 101. Geburtstag.

Erst im Mai vorigen Jahres ist Ernst Siedenberg in das Seniorenwohnheim der Familie Böhmermann nach Bassen umgezogen. Bis dahin lebte er in seinem Haus in Schwagerdorf, umsorgt von seiner Tochter Elfriede, die mit ihrem Mann oben wohnt. Jetzt holt sie ihren Vater jede Woche für einen Tag nach Hause. Darauf freut er sich nicht nur, weil sie dann sein Lieblingsessen kocht. „Ich habe“, sagt Ernst Siedenberg mit Blick auf Regale voller Ordner und Bücher, „ja auch alle meine Unterlagen hier.“ Die braucht er, wenn er etwa seine Steuererklärung machen will, die der Pensionär gerade wieder in Arbeit hat. Sein Computer, an dem er in früheren Jahren ungezählte Texte zur Heimatgeschichte verfasst hat, ist mit ins Altenheim umgezogen. „Ich habe keine Langeweile“, betont der 101-Jährige. Er hat immer zu tun, und ansonsten „geht’s von einer Mahlzeit zur anderen“, sagt er – wieder mit diesem verschmitzten Lächeln.

Zu schaffen macht ihm der Krieg in der Ukraine. „... jedoch der schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn“, zitiert Ernst Siedenberg aus Schillers „Glocke“ und kämpft mit den Tränen: „Diesen Wahn sehen wir gerade.“ Fünfeinhalb Jahre war er als junger Mann im Krieg und „etliche Male so eben davongekommen“. Die Schrecken stehen ihm rund 80 Jahre später noch lebhaft vor Augen und haben ihn für sein ganzes Leben geprägt.

„Gott sei Dank, dass wir so lange in Frieden leben konnten. Man hat sein Auskommen gehabt, seine Familie – und die Hoffnung, so einen Irrsinn nie wieder erleben zu müssen.“ Dass der Irrsinn nun so nah tobt, bekümmert den 101-Jährigen sichtlich.

Ernst Siedenberg wird am 27. Februar 1922 auf dem elterlichen Hof in Borstel zwischen Sulingen und Nienburg geboren und macht nach der Schulzeit eine Lehre als Huf- und Wagenschmied und für Landmaschinenreparatur. Nachdem er den Krieg mit viel Glück überlebt hat, nimmt sein Leben am 1. Mai 1946 eine entscheidende Wende: Er zieht auf den elterlichen Hof seiner künftigen Frau Erna Badenhop nach Schwagerdorf in Oyten-Bockhorst. Mit der Hochzeit müssen die beiden bis 1948 warten – bis die junge Braut 18 ist. Im selben Jahr wird Tochter Elfriede geboren, 1950 Sohn Jürgen. Gern denkt Ernst Siedenberg an das lange gemeinsame Leben mit seiner 2017 verstorbenen Frau Erna zurück: „Diese erste Begegnung 1945 auf dem Bahnhof in Nienburg war das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte.“ Er ist zutiefst dankbar, „dass ich meine Frau Erna 70 Jahre an meiner Seite hatte“.

„Wir haben viel gemeinsam gearbeitet, aber wir hatten auch unsere Feiern und Urlaube“, sinniert er. Neben der Landwirtschaft auf dem schwiegerelterlichen Hof arbeitet Ernst Siedenberg bei der Bundesbahn in Bremen, bildet sich fort, besucht die Eisenbahnfachschule und wechselt von der Industrieschmiede in die technische Abteilung. Er schlägt die Beamtenlaufbahn ein und engagiert sich nebenbei im Personalrat 25 Jahre lang für viele hundert Kollegen.

Politisch interessiert und aktiv ist er darüber hinaus: In den 70er-Jahren wird er als Parteiloser in den Gemeinderat gewählt, in den 80er-Jahren schließt er sich der Anti-Atomkraft-Bewegung an und demonstriert unter anderem in Brokdorf gegen den Bau des Kernkraftwerks. Zum Protestler wird er noch mal mit über 90 Jahren in der damaligen Bassener Bürgerinitiative: Als einer von drei Klägern aus der Gemeinde fordert er vor Gericht vom Land Niedersachsen lückenlosen Lärmschutz an der sechsspurig ausgebauten A1 im Bereich Bassen-Bockhorst ein, allerdings ohne Erfolg.

Mit 62 Jahren geht Ernst Siedenberg beruflich in Pension – und intensiviert das Schreiben. Tausende Schreibmaschinenseiten hat er schon mit Heimatgeschichte und der Bockhorster Höfechronik gefüllt, an seinem 1986 erworbenen Computer folgen nun Zeitzeugenberichte – unter anderem aus fünfeinhalb Jahren Kriegsdienst – sowie Dokumentationen vom Landleben auf Hoch- und Plattdeutsch. Ernst Siedenberg beliefert den Landkreis Verden, das Bremer Staatsarchiv und das Lüdenscheider Institut „Deutsches Gedächtnis“ mit Aufzeichnungen für zahlreiche historische Publikationen. 2007 erhält er dafür das Verdienstkreuz des Landes Niedersachsen. Seit einiger Zeit ist er dabei, seine riesige Sammlung an das Archiv der Gemeinde Oyten zu übergeben.

Als Zeitzeuge wirkt Ernst Siedenberg Ende 2022 an der Feier „50 Jahre Gebietsreform“ mit. 1972 hatte Oyten mit dem Beitritt Bassens die Entwicklung zur Großgemeinde abgeschlossen. Wie er die Zeit erlebte, erzählt der 101-Jährige in Folge 7 des Oyten-Podcasts, der auf www.oyten.de zu hören ist.