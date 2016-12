Eritrea zum Kennenlernen – Kulua zum Nachkochen

„Oyten hilft“: Infobrief Nr. 2 liegt jetzt vor

Barbara Bornkessel (re.) und Bärbel Kappler sind das Redaktionsteam des Infobriefs „In Vielfalt zusammen leben"

Oyten - Eritrea ist der inhaltliche Schwerpunkt der neuesten Ausgabe des Infobriefs „In Vielfalt zusammen leben“, den das ehrenamtliche Redaktionsteam Bärbel Kappler und Barbara Bornkessel alle zwei bis drei Monate unter dem Dach des Vereins „Oyten hilft“ publiziert. Der Infobrief informiert in Oyten Altbürger über Neubürger, über ihre Herkunftsländer, ihren Alltag in Oyten, ihre Gebräuche – bis hin zum „Rezept des Monats“. Auch der Infobrief Nr. 2 steht ab sofort im Internet auf der Homepage www.Oyten-hilft.de zum Download bereit und liegt außerdem als Ausdruck zum Mitnehmen in vielen Geschäften und Arztpraxen, Kirchen-, Vereins- und Kinderbetreuungseinrichtungen in der Gemeinde aus.

In der vorliegenden Ausgabe finden interessierte Leser Informationen zu Eritrea, dem Land im nordöstlichen Afrika am Roten Meer, aus dem etwa 45 der in Oyten lebenden Flüchtlinge stammen. Es gibt Wissenswertes zu Geschichte, Bevölkerung, Lage, Klima und Politik und zu der Frage, warum Eritreer in großer Zahl ihr Land verlassen.

Mit einigen der in Oyten lebenden Männer aus Eritrea haben Bärbel Kappler und Barbara Bornkessel wieder die „Rezepte des Monats“ gekocht: Injera – ein spezielles Fladenbrot –, Signi – eine würzige rote Soße – und Kulua – eritreisches „Gulasch“. Die Anleitungen zum Nachkochen gibt's im Infobrief.

Andere Flüchtlinge aus Eritrea haben den Infobrief-Autorinnen einiges über ihr Leben in ihrer Heimat und über ihren Alltag in Oyten erzählt. Unter der Rubrik „Ein Tag im Leben von...“ werden Ibrahim Omer und Hussein Hamud den Lesern vorgestellt.

Mit weiteren Geflüchteten haben Bärbel Kappler und Barbara Bornkessel über das eritreisch-orthodoxe Weihnachtsfest gesprochen. So erfahren die Leser zum Beispiel, dass in den 43 Tagen vor dem orthodoxen Weihnachtsfest, das nach dem in Eritrea geltenden gregorianischen Kalender am 7. Januar gefeiert wird, auch für die in Oyten lebenden orthodoxen Christen aus Eritrea strenge Fastenregeln gelten.

