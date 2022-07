Entschleunigter Spielraum in Bassen

Von: Petra Holthusen

In ihrem Spielraum im Bassener Gemeindezentrum begleitet Petra von Spreckelsen Eltern-Kind-Gruppen nach den Grundgedanken der Pikler-Pädagogik. © Holthusen

Bassen – „Lasst mir Zeit“ – der Titel ihres Buchs bringt die Pädagogik der ungarischen Kinderärztin Emmi Pikler (1902-1984) auf den Punkt: Nach ihren Grundgedanken zeichnet sich der respektvolle und achtsame Umgang mit Babys und Kleinkindern dadurch aus, dass sie ihre Bewegungs- und Spielentwicklung selbstbestimmt in ihrem eigenen Tempo machen dürfen – ohne Animation und Antrieb von außen –, und dass Eltern diese Entwicklung mit Geduld und Zutrauen begleiten, den liebevollen Rahmen dafür bieten – aber ohne beschleunigend einzugreifen. „Pikler ist eine Haltung, keine Methode“, sagt Petra von Spreckelsen. Eine Haltung, die „sich einfach richtig anfühlt“. Das spiegeln der Pikler-Pädagogin in Ausbildung auch die Rückmeldungen aus ihren Kursen.

Seit vier Jahren begleitet Petra von Spreckelsen im Familienraum des Bassener Gemeindezentrums Eltern-Kind-Gruppen nach Pikler. Die Gruppen stellt sie altershomogen zusammen: für Kinder von 4 bis 6 Monaten, von 7 bis 9 Monaten und von 10 bis 20 Monaten. Spielraum heißt ihr Angebot. Das ist wörtlich zu nehmen, aber auch sinnbildlich: Hier loten Babys und Kleinkinder ihre Spielräume, Interessen und Möglichkeiten aus: „Sie machen das, was sie von sich aus tun möchten und wozu sie bereit sind.“ Die Eltern sitzen als stille Beobachter am Rand, als „sicherer Hafen“, wie Petra von Spreckelsen sagt. Das Kind steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, aber es wird zu nichts gedrängt oder gelenkt, sondern hat Zeit und Zutrauen, seinen eigenen Plan zu verfolgen.

„Das Kind erlebt, dass es selbst entscheiden kann, womit und wie lange es mit etwas spielen möchte. Oder auch nicht – wenn es lieber beobachten will“, erklärt Petra von Spreckelsen. Im Kontakt mit sich, seinem Körper und anderen Kindern erlebt das kleine Kind, was es selbst bewirken kann – „das stärkt das Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl“. Ein Kind, das sich – bis zum freien Gehen – in seinem eigenen Tempo entwickeln dürfe, „ruht sicher in sich“. Oder wie es Emmi Pikler gesagt hat: „Wesentlich ist, dass das Kind möglichst viele Dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der Lösung aller Aufgaben behilflich sind, berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige Entwicklung das Wichtigste ist.“

Eltern machen im Spielraum die Erfahrung, für ihr Kind da zu sein, ohne sich als Spielpartner, Animateur oder mit helfender Hand anzubieten. „Sie schauen zu, wofür sich ihr Kind interessiert, wie es ins Spiel kommt und Kontakt aufnimmt, was es schon alles kann. Das schafft Vertrauen in die Fähigkeiten des Kindes“, beschreibt von Spreckelsen. Dieses Erleben befördert die Gelassenheit und Gewissheit: „Die nächsten Schritte kommen schon ...“

„Eltern sind wichtig als Vorbild für die soziale Entwicklung“, sagt sie, „aber die Spiel- und Bewegungsentwicklung ist genetisch vorgegeben und die müssen wir nicht pushen.“ Jedes Kind komme mit seiner eigenen Persönlichkeit und Veranlagung zur Welt. Also: „Vergleicht eure Kinder nicht“, rät die Pädagogin den Eltern, und das habe auch eine entlastende Wirkung. „Leisten“ muss im Spielraum ohnehin niemand etwas: „Dies ist ein entschleunigter Raum. Hier sollen alle eine schöne Stunde haben.“ Während die Eltern entspannt auf Sitzkissen an der Wand lehnen, begleitet Petra von Spreckelsen die Kinder aufmerksam bei ihren Bewegungs- und Spielexperimenten, für die sie – je nach Alter und Entwicklungsphase – sorgsam ausgewählte Materialien im Raum verteilt hat.

Die Babys in der Gruppe der Kleinsten entdecken vor allem sich selbst – und das erste wirklich wichtige Spielzeug: die eigenen Hände.

Der Austausch mit und zwischen den Müttern reduziert sich im Spielraum auf das Notwendigste. Vertiefende Gespräche zur Bedeutung der freien Bewegungs- und Spielentwicklung für die kindliche Persönlichkeitsentwicklung bietet Petra von Spreckelsen im sogenannten Elternraum an.

„Ich belehre nicht und ich bewerte nicht.“ Darauf legt die erfahrene Erzieherin und Pikler-Pädagogin i.A. großen Wert. Sie lebt im Spielraum die Erkenntnisse nach Pikler vor, „und Eltern können daraus für ihren Alltag mitnehmen, was ihnen, ihren Kindern und der Beziehung gut tut“. Die Resonanz bestärkt von Spreckelsen: „Viele Mütter kommen auch mit ihren zweiten Kindern zu mir in einen Kurs. Für die Begleitung nach Pikler kommen Eltern übrigens nicht nur aus Oyten, Achim und Ottersberg nach Bassen gefahren, sondern auch aus Bremen und dem Landkreis Rotenburg.

Auch hauptberuflich ist Petra von Spreckelsen seit vielen Jahren in Eltern-Kind-Einrichtungen tätig. Seit fünf Jahren macht sie nebenher die Ausbildung zur Pikler-Pädagogin, Seminare bei Emmi Piklers Tochter in Budapest eingeschlossen. „Jetzt muss ich noch meine Abschlussarbeit schreiben“, erzählt die Ahausenerin. Die Ausbildung dauere lange und „geht auch mit einer persönlichen Entwicklung einher“. Weil Pikler eben keine Methode ist, sondern eine Haltung.

Termine und Kontakt Vier Eltern-Kind-Gruppen leitet und begleitet Petra von Spreckelsen in ihrem Bassener Spielraum nach den Erkenntnissen der Pikler-Pädagogik: Eltern mit 4 bis 6 Monate alten Babys kommen donnerstags von 10.45 bis 11.45 Uhr und Eltern mit 7 bis 9 Monate alten Krabbelkindern montags von 10.45 bis 12 Uhr. Für Familien mit 10 bis 20 Monate alten Kindern laufen zwei Kurse: montags und donnerstags von 9 bis 10.15 Uhr. Die neuen Kurse beginnen am Montag, 29. August, beziehungsweise am Donnerstag, 1. September. Es gibt allerdings nur noch wenige freie Plätze. Die Kurse mit sechs Terminen kosten zwischen 66 und 84 Euro. Für Auskünfte und Anmeldungen steht Petra von Spreckelsen unter der E-Mail-Adresse pvsahausen@t-online.de zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich auch unter www.familienraum-bassen.de im Internet.