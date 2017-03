Lutz Lambrecht leitet als geschäftsführender Gesellschafter die innovative Powertrust GmbH in Oyten, die Stromspeicherlösungen für Selbstversorger entwickelt. - Foto: Holthusen

Oyten - Von Petra Holthusen. Photovoltaik aufs Dach, Mini-Windrad in den Garten – Strom erzeugen kann heutzutage eigentlich jeder. Schwierig aber ist es, selbst produzierten Strom selbst effektiv zu nutzen.

Sonne und Wind liefern nicht unbedingt zu den Zeiten, in denen viel Energie in Haus und Hof verbraucht wird, oder sie produzieren weit über den momentanen Bedarf hinaus. Das macht die Energiewende – weg von Kohle- und Kernkraft, hin zu erneuerbaren Energien – schwierig und sorgt für unwirtschaftliche Schwankungen im Netz. Im Großen wie im Kleinen. Was tun?

„Speicher sind das zentrale Element, das der Energiewende fehlt. Ohne Speicher kriegt man die Schwankungen nicht in den Griff“, sagt Lutz Lambrecht, geschäftsführender Gesellschafter der Powertrust GmbH in Oyten. Das innovative Start-up-Unternehmen hat Stromspeicherlösungen für Selbstversorger entwickelt und propagiert die „Energiewende made in Oyten“.

Alles begann vor etwa sechs Jahren. Dr. Jörg Lührs hatte da ein Problem. Sein Unternehmen Gesutra, das Hubwagen und Gabelstapler verkauft, hat zwar eine der größten Photovoltaikanlagen Bremens auf dem Dach – allerdings hätte Lührs den tags ins Netz fließenden Solarstrom lieber nachts selbst genutzt, wenn die E-Stapler aufladen – was ohne Stromspeicher aber nicht zu machen war.

Das vom Oytener Unternehmer-Kollegen Jonny Hansen, Chef der HWT Hansen Wärme- und Tanktechnik, empfohlene Micro-Blockheizkraftwerk ergänzt zwar in kalten, sonnenarmen Zeiten eine Photovoltaikanlage perfekt, erzeugt das Nebenprodukt Strom aber auch nicht immer dann, wenn davon am meisten gebraucht wird. Gefragt war also eine integrierte Speicherlösung für beide mit intelligenter Steuerung. Ein Fall für Lührs' Nachbarn Lutz Lambrecht, damals noch hochdotierter Vorstand bei einem IT-Tochterunternehmen der EWE.

Unternehmer tüftelten zunächst privat

Die Idee, Strom dort zu speichern, wo er erzeugt wird, und dort zu verbrauchen, wo er gespeichert ist, unabhängig von tages- und jahreszeitlichen Produktionsschwankungen, nahm Gestalt an. Ganz privat begannen Lührs, Hansen und Lambrecht mit verschiedenen Batterietypen, Ladereglern und Steuerungen zu tüfteln und zu testen – bis zur Marktreife. 2015 gründeten sie die Powertrust GmbH. Vierter Gesellschafter an Bord ist Lührs' Geschäftspartner Christian Gojcic.

Lambrecht übernahm nach kurzer Risikoabwägung die Leitung des Unternehmens, verzichtete fortan auf drei Viertel seines bisherigen Einkommens, quetschte sich mit den ersten Mitarbeitern im HWT-Gebäude in ein Büro mit ausrangierten Möbeln – und genießt ganz offensichtlich die inspirierende Gründer-Atmosphäre: „Ich war noch nie im Leben von etwas so überzeugt und begeistert“, sagt der 48-Jährige.

Inzwischen hat das junge Unternehmen sechs festangestellte Mitarbeiter. 20 Angestellte von HWT und Gesutra arbeiten Powertrust im bürokaufmännischen Bereich mit zu. Mit der Universität Bremen arbeitet Powertrust in Forschungs- und Entwicklungsprojekten zusammen und mit dem Bremer Haustechnik-Fachgroßhandel Cordes & Graefe hat das Oytener Unternehmen einen potenten Vertriebspartner gefunden. Die August Brötje GmbH ist Powertrusts Entwicklungspartner für eine Energielösung, die Blockheizkraftwerk und Speicher in einem Gerät integriert. Das Bundeswirtschaftsministerium hat die Oytener Gründer aus dem „Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand“ mit 360 000 Euro gefördert. Eine zweite Förderung erhält Powertrust von der NBank des Landes Niedersachsen – für die Entwicklung eines lernenden Software-Systems, das individuelle Stromverbräuche in Einklang bringt mit der Stromerzeugung.

Mit recycelbaren Lead-Crystal-Batterien

An Energiespeicherlösungen arbeiten viele, vor allem große Konzerne: „Das ist eine zukunftsweisende Branche mit gigantischem Wettbewerb“, sagt Lambrecht. Das kleine Oytener Unternehmen behauptet sich gut – weil es den Fokus auf integrierte Energielösungen für ganz verschiedene Stromquellen in der Haustechnik richtet: „Als einziges System setzt Powertrust auf eine 240-Volt-Ladetechnik, die Transformation überflüssig macht und dadurch extrem effizient lädt und entlädt. So kann Strom aus Blockheizkraftwerken, Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen gespeichert und dann verbraucht werden, wenn er benötigt wird“, erläutert Lambrecht. Außerdem nutzt Powertrust statt teurer, explosionsgefährdeter und nicht recycelbarer Lithium-Batterien die neue Technologie der Lead-Crystal-Batterien, die weniger kosten, lange Jahre haltbar sind – und zu fast 100 % recycelt werden können. Das ist Lambrecht wichtig: „Powertrust sieht Stromspeicher als ein Produkt der Umwelttechnik. Deshalb sollen sie von der Herstellung bis zur Entsorgung ein nachhaltiges Produkt sein.“

Großes Ziel von Powertrust ist, mit der Installation dezentraler Speicher für elektrische Energie dort, wo sie erzeugt und verbraucht wird, „den Eigenverbrauch nahe an die 100 Prozent zu bringen und einen Haushalt im Idealfall möglichst energieautark zu machen“, so Lambrecht.