Abschied nach 22 Jahren: Die Leiterin der Oytener Grundschule, Elke Pawellek, geht in den Ruhestand

Von: Nina Baucke

Elke Pawellek geht mit dem Ende dieses Schuljahres in den Ruhestand. © Baucke

22 Jahre war Elke Pawellek die Leiterin der Grundschule Oyten. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Oyten – „Das habe ich heute gebastelt“, sagt ein Mädchen und hält ihr Werk Elke Pawellek entgegen, die es gebührend lobt. Wenige Schritte auf dem Schulhof weiter machen drei Jungen sich für das Verkehrstraining startklar, sie brauchen von der Leiterin der Oytener Grundschule noch mal einen kurzen Rat für ihre Fahrräder. Da verwundert es nicht, wenn Pawellek gar nicht groß zum Nachdenken kommt, was ihren Gang in den Ruhestand zum Schuljahresende angeht. Und doch: Nach 22 Jahren an der Spitze der Schule sowie nach mehr als 37 Jahren als Lehrerin nimmt Pawellek jetzt – pünktlich zum Start der Sommerferien – ihren Hut.

Ihre erste Station ist die Grundschule Oyten allerdings nicht: Ihre erste Planstelle tritt sie 1986 in Wilhelmshaven an, danach ist sie zehn Jahre lang Konrektorin am Schulzentrum in Lemwerder, bevor sie 2001 als Schulleiterin an die Grundschule in Oyten wechselt. Dass sie sich für das Lehramt entscheidet, wurzelt in ihrer eigenen Schulzeit. „Ich bin unglaublich gerne zur Schule gegangen und hatte tolle Lehrer, die mich immer sehr unterstützt haben“, erinnert sich Pawellek. „Da wollte ich etwas zurückgeben.“ Und doch setzt sie andere Akzente: „Es ist für mich von großer Wichtigkeit, eine Beziehung zu den Kindern aufzubauen. Nicht nur der Unterricht soll sie prägen, sondern auch das Schulleben als Ganzes. Das war in meiner Schulzeit noch anders.“ Früher seien Lehrer noch eher Autoritäten für Kinder gewesen, „heute ist es eine Bezugsperson“.

Die Ursache für diesen Wandel ist für Pawellek klar: „Durch das Ganztagessystem verbringen die Kinder heutzutage einfach mehr Zeit in der Schule.“ Und das ist bereits seit etlichen Jahren in Oyten Programm. „Wir hatten den Auftrag, aus der Schule eine verlässliche Grundschule zu machen – und das war gleich in meinem ersten Jahr“, erklärt Pawellek. Seit 2011 gibt es zudem das Ganztagsangebot. „da gehörten wir in Oyten und auch in der Region hier mit zu den ersten. Für uns war klar, dass das eine Chance ist, den Kindern Angebote zu machen.“ Unterstützung gibt es dafür beim Schulträger, „beispielsweise was die Schulküche angeht“, so Pawellek.

Aber nicht nur das, sondern auch die Kooperation mit der Helene-Grulke-Schule ist für Pawellek ein wichtiger Baustein des Schullebens an der Oytener Grundschule. „Das haben wir zusammen mit dem damaligen Schulleiter dort, Manfred Gangkofer, umgesetzt. Wir hatten dazu sehr früh bereits ein regionales Integrationskonzept. Dabei hat die Zusammenarbeit unserer Schulen auch heute noch einen wichtigen Stellenwert.“

Digitalisierung als wichtiges Projekt

Ein wichtiges Projekt der Schule allerdings wird Pawellek nicht zum Abschluss bringen, sondern der nachfolgenden Schulleitung hinterlassen: Digitalisierung. „Wir haben angefangen und ein Konzept erarbeitet.“ Ihr geht es darum, dabei behutsam vorzugehen, „schließlich wollen wir alle Lehrkräfte da mitnehmen. Und lieber ,normal und gut‘, als ,digital und schlecht‘“, macht sie klar. Sie setzt dabei auf junge Kollegen, die bei diesem Thema mit ihrer Kompetenz als Multiplikatoren gelten können. Immerhin: „Das Kollegium ist in den vergangenen Jahren sehr jung geworden“, sagt sie. Das bedeutet allerdings auch, dass inzwischen kaum noch Lehrkräfte aus Pawelleks Anfangsjahren mit an Bord sind. „Auf mein Kollegium konnte ich mich aber immer verlassen“, betont die scheidende Schulleiterin, die künftig ihre Zeit vor allem mit Lesen und ihrer Familie verbringen will: „Aber um diese Schule weiterzubringen, braucht es jemanden mit viel Energie und der wieder dichter an den jüngeren Kollegen dran ist.“

Bewerbungen für Pawelleks Nachfolge liegen bereits vor, „es wird höchstens eine kurze vorübergehende Vakanz geben“, ist die bald ehemalige Schulleiterin überzeugt. „Ich habe die Arbeit hier immer sehr gerne gemacht“, betont sie. „Und ich kann mich an keine Zeit erinnern, an der das nicht so war.“