Ehrenmal-Erneuerung für 40.000 Euro: Elegante Auferstehung

Namenstafeln auf Granitständer

+ © Holthusen Noch liegen sie in ihrem bröckelnden Steinbett: die Gedenktafeln mit den Namen der Oytener Gefallenen aus den beiden Weltkriegen. Für 40.000 Euro lässt die Gemeinde jetzt das Ehrenmal am kirchlichen Friedhof erneuern. Dabei werden die Basaltplatten auf massive Ständer aus Granit gestellt. © Holthusen

Oyten - Einen Eimer voller Steine schleppte der Ottersberger Steinmetzmeister Jens Spieler am Montagabend in den Oytener Rathaussaal. Anschaulich drapierte er Granit- und Sandsteinquader auf der Bühne. Schließlich sollten die Politiker sehen, worüber sie entscheiden. Das Votum fiel ziemlich eindeutig aus: Das Ehrenmal an der Straße Am Friedhof in Oyten wird mit massiven L-förmigen Ständern aus hellgrauem Granitnaturstein neu gestaltet. Auf diesen Stützen werden die schwarzen Basaltplatten mit den Namen der im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten aufrecht mit nur leichter Neigung befestigt. In die Erneuerung des Denkmals, dessen Einfassungen seit Längerem gefährlich bröckeln, investiert die Gemeinde rund 40.000 Euro.