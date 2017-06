Die einzig wahre Diät

Oyten - Von Lisa Duncan. Wer David Müller und Jana Crämer zusammen sieht, weiß sofort: Da mögen sich zwei sehr gerne. Oder wie der Sänger und Bassist Batomae (ehemals „Luxuslärm“) es ausdrückt: „Sie ist meine beste Freundin. Gemeinsam gehen wir durch Dick und Dünn.“

Jana wirft den Kopf zurück und lacht. Auch wenn der Scherz einen ernsten Hintergrund hat: Sie leidet an der Essstörung Binge-Eating, die sich in nächtlichen Ess-Attacken äußert, gepaart mit Bulimie, dem Drang, die aufgenommene Nahrung wieder zu erbrechen.

Jana Crämer hat über ihr Suchtverhalten ein sehr persönliches Buch geschrieben, das gleichzeitig Mut macht, weil es von Freundschaft erzählt. Am Donnerstagabend las sie aus ihrem Roman „Das Mädchen aus der 1. Reihe“ im Oytener Rathaussaal. Den passenden Soundtrack mit teilweise eigens komponierten Songs lieferte Batomae mit seiner Band. Eingeladen hatte der Schulverein „SchulZe“ Oyten in Kooperation mit der AG „Soziales Lernen“ der IGS Oyten.

„Die Leere mit Essen füllen“

„Wenn sie sich einer Situation nicht gewachsen fühlt, muss sie die Leere mit Essen füllen“, erklärt David Müller. Sehr viel Essen: Wenn es Jana Crämer so ging, aß sie an einem Abend bis zu 10.000 Kalorien, das sind acht bis neun Maxi-Menüs bei McDonald’s. „Dazwischen immer wieder ein paar Löffel Eis, dann rutschte der Rest besser“, erzählt sie. Erst habe sie die nächtlichen Fressorgien noch genossen, doch dann immer mehr Ekel und Abscheu vor sich selbst empfunden. Die Wurzel ihres Problems deutet sie in der Beziehung zu ihrem Vater, der ein Alkoholproblem hat, nur an. In der Schule ist die Jugendliche zudem wegen ihres Übergewichts fortwährend Hänseleien ausgesetzt. Auch Diäten (ob „Low Carb“ oder „No Carb“) bringen nicht den ersehnten Abnehmerfolg, sondern im Endeffekt immer mehr Kilos.

Das Schattendasein, das sie führt, wird gelegentlich von glücklichen Erlebnissen erhellt. „Die einzigen Momente, wo ich normal essen konnte, waren die, wenn ich mit meiner besten Freundin Jule zu den Auftritten unserer Band fuhr“, schildert die Autorin. Und der Zuhörer erfährt, wie David, der im Buch Ben heißt, und die Protagonistin sich kennenlernen. Mit ihrer Freundin Jule besucht die Schülerin widerwillig den angesagten Club „Babylon“ und findet sich dort „nicht so für die Öffentlichkeit gemacht“. Doch als sie Ben sieht, ist plötzlich alles anders. „Ein Honigkuchenpferd war depressiv im Vergleich zu mir.“

Dazwischen erklang bei der Konzertlesung immer wieder passend zur Handlung die berührende und sehr wandelbare Stimme von David Müller. Von Sting („Fields Of Gold“) über Joe Cocker („You Are So Beautiful“) bis hin zu den Disco-Hymnen „Sex On Fire“ von Kings of Leon und „Rebel Yell“ von Billy Idol bediente

Musik und Freundschaft überdauern alles

er etliche Stilrichtungen mühelos. Gänsehaut-Momente erzeugte die Band aber gerade auch mit ihren Eigenkompositionen – besonders stark das abschließende „Endlich ich“. Gelegentlich verpatzte Einsätze und Textaussetzer? Schwamm drüber – die kleinen Patzer halfen letztlich, besonders authentische und persönliche Momente zu erschaffen.

So war das Publikum gut auf den zweiten Teil vorbereitet, in dem Romanautorin Crämer den Zuhörern noch einmal ziemlich starken Tobak vorsetzte: Etwa, wie sie mit ihren 160 Kilo beim Shoppen in ein grünes Kleid für den Abi-Ball schlüpft und sich vorkommt „wie ein Weihnachtsbaum, den man in ein Transportnetz geschossen hat“.

Endlich akzeptabel gekleidet, begibt sich Jana zur Feier. Dort erwartet sie hasserfüllt eine ihrer Peinigerinnen: Weil die schlanke Caro nicht ertragen kann, dass Ben nett zu Jana ist, flößt sie der Rivalin heimlich Hochprozentiges ein. Als sie dann noch von einem Fremden begrapscht wird, muss sich das arme Mädchen in aller Öffentlichkeit übergeben. Doch der Racheplan geht nicht auf: Am Ende hat Jana immer noch ihre Freundschaft zu Ben alias David, der ihr singend gesteht, dass er sie einfach „Unvergleichlich“ findet und erklärt: „Die Diät, die sie zum Glück niemals abgebrochen hat, das ist unsere Freundschaft.“

Übrigens: Alle, die den Roman-und-Musik-Abend „In Gedanken“ mit Jana Crämer und Batomae noch sehen (und hören) wollen, haben dazu am 24. November in Hamburg, und am 16. Dezember in Wilhelmshaven Gelegenheit. Weitere Infos gibt es bei Facebook.