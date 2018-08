Eine neue Herausforderung

32-jährige Maria Schmidt gestern als Schulleiterin der IGS Oyten ins Amt eingeführt

+ Nach der feierlichen Einführung: Maria Schmidt (Mitte), eingerahmt vom nun pensionierten Schulleiter Reinhard Ries und der stellvertretenden Schulleiterin Claudia Seidler. - Fotos: Duncan

achim - Von Lisa Duncan. Mit einem voll gepackten, aber durchaus kurzweiligen Programm zelebrierte gestern die Integrierte Gesamtschule (IGS) Oyten die Amtseinführung von Maria Schmidt als neue Schulleiterin. Der 66-jährige Reinhard Ries, der die IGS als Rektor mitbegründet hatte, übergab damit offiziell an seine Nachfolgerin. Die ihm als Kennerin der Reformschule an der Pestalozzistraße übrigens in nichts nachsteht: Die 32 Jahre junge Maria Schmidt wirkte bereits als Referendarin von Anfang an in der Planungsgruppe für die IGS Oyten mit. Die Leitungsposition hat sie seit dem 1. August inne.