Johann Bollmann: Ein halbes Jahrhundert im Vorstand

SSG-Vorsitzender für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet

+ © SSG Seit 60 Jahren im Verein, seit 50 Jahren im Vorstand und seit 30 Jahren Vorsitzender: Johann Bollmann, Chef der Schießsportgemeinschaft (SSG) Mühlentor-Oyten. © SSG

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Petra Holthusen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Oyten – Sonst ist er immer derjenige, der andere lobt und ehrt. Diesmal stand Johann Bollmann selber im Zentrum der Aufmerksamkeit. Als Junge war er vor 60 Jahren in den Schützenverein Mühlentor eingetreten, zehn Jahre später übernahm er erste Verantwortung im Vorstand, und seit 30 Jahren ist er Vorsitzender – ein Amt, das er nahtlos fortgeführt hatte, als sich die Schützenvereine Mühlentor und Oyten zur Schießsportgemeinschaft (SSG) Mühlentor-Oyten zusammenschlossen. Für seinen außergewöhnlichen ehrenamtlichen Einsatz über viele Jahrzehnte wurde Bollmann in der Generalversammlung der SSG geehrt.

Zu der Jahrestagung trafen sich kürzlich mehr als 70 der 251 SSG-Mitglieder im Schützenhaus Mühlentor. Unter großem Beifall würdigte SSG-Vizechef Gerhard Bischoff die Verdienste von Johann Bollmann während eines halben Jahrhunderts Vorstandsarbeit und überreichte mit weiteren Vorstandskollegen einen riesigen Präsentkorb samt Urkunde und Beförderung an den Vorsitzenden. Oytens Bürgermeisterin Sandra Röse, der Präsident des Weser-Aller-Wümme-Schützenverbandes, Rolf Dreyer, und die Achimer Kreisverbandspräsidentin Marie-Luise Friedrich ließen es sich ebenfalls nicht nehmen, Worte der Würdigung und Anerkennung an Bollmann zu richten. Der jahrzehntelange Vereinsvorsitzende war nach eigenen Worten „sehr überrascht und ergriffen von dieser großen Wertschätzung“.

Hohe Anerkennung wurde auch Brigitte Nidrich zuteil, die für ihren 30-jährigen Einsatz als Leiterin der Damenabteilung mit dem Protektorabzeichen des Deutschen Schützenbundes ausgezeichnet wurde. Die Verdienstnadel in Silber des Kreisschützenverbandes Achim erhielten im Anschluss Ralf Lundelius, Sandra Rinn und Beate Vogelsang, die Verdienstnadel in Bronze ging an Harald Hemmje, Martin Lenartowicz, Florian Radtke und Melanie Wichmann.

Den Berichten der Spartenleiter zufolge geht es seit dem Ende der Corona-Beschränkungen wieder aufwärts: In allen sportlichen Bereichen seien gute bis sehr gute Erfolge zu verzeichnen. Bogenschützin Melanie Wichmann sicherte sich sogar zwei Landesmeistertitel. Für das bevorstehende Bauvorhaben – Neubau eines Kleinkaliberstandes und Verlegung des Bogensportplatzes – erwartet der SSG-Vorstand in Kürze die Baugenehmigung.