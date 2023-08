Die Wespen-Versteher

Von: Tobias Woelki

Die Schutzkleidung für den Fall einer erforderlichen Umsiedlung griffbereit: Jasmin Jäger und Eckhard Jäger aus Bockhorst sind die Wespen-Beauftragten für die Gemeinde Oyten und die Stadt Achim. © Woelki

Oyten / Achim – Im August, wenn die Völker ihre maximale Größe erreichen und das Gartenobst lockt, haben Wespen Hochsaison. Dann klingelt bei Eckhard Jäger oder seiner Tochter Jasmin besonders häufig das Telefon. Am anderen Ende der Leitung: Menschen, die aufgeregt bis panisch von Wespen in ihrem unmittelbaren Umfeld berichten, welche stören, Angst machen und unbedingt entfernt werden sollen. Solche Gespräche sind den Jägers vertraut: Vater und Tochter sind ehrenamtliche Wespen-Beauftragte der Naturschutzbehörde des Landkreises Verden und in dieser Funktion zuständig für die Gemeinde Oyten und die Stadt Achim.

Mit Wespen, Hornissen, Bienen und Hummeln kennen sich die beiden aus. Sie sind erste Ansprechpartner, wenn es um die Beratung zum Zusammenleben mit den geschützten Tieren und um die Umsiedlung von Völkern geht. Und sie bewahren die Ruhe, auch wenn es auf einer Terrasse vor Wespen nur so brummt. „Jeder Fall ist individuell. Grundsätzlich sind Wespen friedlich, reagieren aber, wenn der Mensch sie ärgert. Und so nähern wir uns den Tierchen mit Respekt“, sagt Jasmin Jäger.

Es existieren zahlreiche Wespenarten, die den Menschen in der Regel in Ruhe lassen. „Wespen, deren Nester man sieht, sind friedlich. Alle anderen sind zuckeraffin und möchten mitnaschen“, erklärt Eckhard Jäger. Die allgemeine Wespe, die ihr Nest in der Erde habe, sei neugierig und liebe Süßes. Und ein Volk könne aus mehreren tausend Tieren bestehen. Konflikte entstünden immer dann, wenn die Tiere den Menschen dicht auf die Pelle rückten oder der Mensch sich dem Nest plötzlich nähere. In der Regel lasse sich der Konflikt schnell lösen: „Zunächst beraten wir die Menschen am Telefon oder vor Ort. Wenn das Nest an einer ungünstigen Stelle gebaut ist, siedeln wir das Volk um“, erzählt Jasmin Jäger. „Oftmals klingelt bei uns das Telefon und die Leute fordern uns in ihrer Aufregung auf, wir müssten schnell herkommen, um die Wespen zu entfernen. Dann beruhigen wir die Anrufer erst mal, stellen Fragen und klären über das Verhalten der Wespen auf. Danach sehen die Leute die Sache nicht mehr so emotional und sind etwas entspannter“, merkt die Wespen-Beauftragte an.

„Wespen stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen“, so Jasmin Jäger. In der Regel sei der Wespenstich schmerzhaft, aber harmlos. Im Mund-/Halsbereich oder für Menschen mit einer Wespengiftallergie könne er jedoch lebensbedrohlich sein und erfordere sofort medizinische Hilfe. Viele Allergiker seien deshalb bereits mit einem Notfallset ausgerüstet.

Zumeist lösen sich die Konflikte zwischen Mensch und Tier von selbst, weil die Wespen im Herbst absterben und nur wenige begattete Königinnen den Winter überleben, die im Frühjahr wieder mit dem Nestbau und der Staatengründung beginnen. Damit Konflikte erst gar nicht aufkommen, empfehlen die Fachleute prinzipiell: Heftige, hektische Bewegungen bei der Annäherung von Wespen sollten vermieden werden, Nahrungsmittel und -reste sind im Freien abzudecken, kleinen Kindern sollte ein klebriger Mund abgeputzt werden und Getränke sind draußen mit dem Strohhalm zu trinken. Im Umfeld eines Nestes ist eine stärkere Erschütterung zu vermeiden und der Zugang zum Nest sollte nicht versperrt werden.

Die beiden ehrenamtlich tätigen Wespen-Beauftragten aus der Gemeinde Oyten sind bis zu 80 Mal im Jahr im Einsatz. Eckhard Jäger weist ausdrücklich darauf hin, dass bei Konflikten die Wespen-Beauftragten zuständig sind und niemand anderes, auch nicht die Feuerwehr.

Jasmin Jäger ist telefonisch unter 04207/9040956 und per E-Mail an wespenhilfe-oyten@t-online.de erreichbar, Eckhard Jäger telefonisch unter 04207/688340 und per E-Mail an hornissen-oyten@t-online.de.