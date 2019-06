Es dröhnen die Motoren

Oyten – Der Boden vibrierte, das tiefe Poltern der Motoren begrüßte die Besucher. Wohin das Auge auch sah: Traktoren und nochmal Traktoren knatterten am langen Pfingstwochenende über das riesige Veranstaltungsgelände am Backsberg zwischen Oyten und Fischerhude. Ob poliert oder verrostet, klein oder groß, mit wenigen oder vielen Pferdestärken, uralt oder weniger alt – die geballte Ansammlung von Lanz-Bulldog-Schleppern und verschiedenen landwirtschaftlichen Geräten im Schlepptau faszinierte Alt und Jung.

Wie alle zwei Jahre zu Pfingsten hatte der Oytener Lanz-Bulldog-Club zum dreitägigen Treffen auf den Backsberg eingeladen. „Von Treffen zu Treffen kommen immer mehr“, freute sich Johann Esselmann. Er hatte vor mehr als 40 Jahren den Club sowie das große Oldtimer-Treffen mit ins Leben gerufen, das auch diesmal bei sommerlichen Temperaturen wieder mehrere tausend Besucher anlockte.

Den Bauwagen zum Übernachten hinter sich herziehend, waren Hunderte Lanz-Begeisterte aus dem ganzen Bundesgebiet schon seit Donnerstag mit ihren alten Schätzchen zum Backsberg getuckert, um mit anderen Lanz-Besitzern ins Gespräch zu kommen, voll Besitzerstolz ihre eisernen Schönheiten vor großem Publikum zu präsentieren und ihre Funktionstüchtigkeit im Feldeinsatz unter Beweis zu stellen.

„Der Besuch ist einfach großartig. Hier stehen mehr als 500 Schlepper“, berichtete Johann Esselmann. „Viele Jugendliche kommen in unseren Verein. Das ist toll. Denn diese einfache Landmaschinentechnik fasziniert – damals wie heute“, sagte Esselmann. Und nicht nur seine Augen leuchteten beim Anblick der historischen Schlepper der Marken Lanz, Porsche oder Deutz. Esselmann schwärmte weiter: „Erstmalig sind auch unsere Freunde aus Hemmoor mit einem historischen Holzsägegatter dabei, das mit Lanz-Motoren angetrieben wird.“

Die Besucher erlebten hautnah, welche Mühsal und harte körperliche Arbeit das Ackern, Pflügen und Dreschen vor Generationen waren. Immer wieder versammelten sich Schaulustige in Grüppchen erwartungsvoll an einem Lanz, wenn der Besitzer den Schlepper anließ. Den dumpfen, kraftvollen Klang der Motoren spürten auch die, die neben einem mobilen Deutz-Industriemotor standen, den man 1940 in U-Boote eingebaut hatte – das Stück wog fünf Tonnen.

Neben Teilemarkt, Ausstellung, Kinderaktivitäten und Rundfahrten über das Veranstaltungsgelände waren die Höhepunkte im Programm die zahlreichen landwirtschaftlichen Vorführungen mit den historischen Schleppern und Gerätschaften, aber auch mit Ackerpferden. woe

Fotogalerie

www.kreiszeitung.de