Fit für die „drei großen Vs“

Oyten - Chefposten frei? Da denkt Mann gern an Macht und Geld und greift ohne Selbstzweifel zu. „Frauen ticken da anders“, sagt Personalentwicklerin Marion Haake.

„Kann ich das? Bin ich gut genug? Kriege ich das mit der Familie unter einen Hut? Will ich mir diese zusätzliche Verantwortung aufladen?“ – Fragen, die Frauen an der Schwelle zu Führungspositionen trotz vorhandener Qualifikation oft zögern lassen.

Rückenstärkung bietet ihnen dabei die Qualifizierungsreihe „Smart Talents – weibliche Nachwuchskräfte identifizieren und entwickeln“, die in Oyten 16 an Führung interessierte Mitarbeiterinnen aus Kindertagesstätten in Achim, Oyten und Ottersberg absolviert haben. Insgesamt sechs jeweils zweitägige Fortbildungsmodule bearbeiteten die Erzieherinnen, die teils bereits stellvertretende Leiterinnen in ihren Einrichtungen sind, in den vergangenen Monaten unter Leitung von Marion Haake, selbstständige Personalentwicklerin aus dem Kreis Celle. Organisiert hat die Qualifizierung, die morgen mit der Zertifizierung im Oytener Rathaus endet, Gudrun Schütte, pädagogische Fachberaterin der komunalen Kitas im Nordkreis. Sie rechnet den Gemeinden hoch an, dass sie durch Freistellung der Teilnehmerinnen die Personalentwicklung in den Kitas fördern: „Das ist auch dringend notwendig angesichts einiger anstehender Generationswechsel und des Fachkräftemangels.“

Mit neuem Selbstbewusstsein und Überzeugung von den eigenen Fähigkeiten zogen die Teilnehmerinnen heute eine erste Bilanz: „Frauen in Führung? Hier ist keine, die das nicht kann!“, brachte eine Erzieherin nahezu euphorisch den frisch erworbenen Mut der Kolleginnen auf den Punkt. Die Fortbildung habe ihnen geholfen, die eigenen Talente und Stärken zu entdecken, Führungskraft zu entwickeln und Fachwissen zu erwerben, um den „drei großen Vs“ gerecht zu werden: Verpflichtung, Verantwortung, Vorbildfunktion – das, was eine Führungskraft auszeichnet. Die Qualifikation, so erzählte eine andere Teilnehmerin, habe viel beinhaltet, was Erzieherinnen in ihrer Ausbildung für die Arbeit mit Kindern sonst nicht lernten. Zudem seien die Anforderungen an eine Kita-Leiterin viel höher als früher, sowohl in Sachen Verwaltungsmanagement als auch in der Außendarstellung. Alle Teilnehmerinnen lobten die individuelle Beratung und Begleitung in der Qualifizierung: „Das hat viel Mut gemacht.“

Das besondere Augenmerk der Führungskräfte in spe legte Personaltrainerin Marion Haake auf den Aspekt Mitarbeiter-Bindung. Denn: „Unzufriedene Mitarbeiter verlassen nicht ihr Unternehmen – sie verlassen ihre Führungskräfte.“ Mitarbeiter zu binden, sei aber gerade in Zeiten von Fachkräftemangel von elementarer Bedeutung.

Von Frauenquoten hält die Personalentwicklerin übrigens nicht viel – von Angeboten, die Frauen systematisch für Führungspositionen stärken und vorbereiten, dagegen eine ganze Menge. Entwicklung statt Quote, genau diesen Ansatz stärkt das vom Bildungswerk ver.di in Lüneburg entwickelte Projekt „Smart Talents – weibliche Nachwuchskräfte identifizieren und entwickeln“, in dessen Rahmen derzeit niedersachsenweit 90 berufstätige Frauen, die sich für Führung interessieren, qualifiziert werden – 16 davon in Oyten. Gefördert wird das Projekt mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds. pee