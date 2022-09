Donnerstag ist Kartoffelfest auf dem Oytener Wochenmarkt

Von: Lisa Duncan

500 Kilogramm Kartoffeln und (fast) alle vom Orga-Team für das Kartoffelfest auf dem Oytener Wochenmarkt (v.l.): Rewe-Chef Christian Seidel, Landwirt Christian Schnakenberg mit Ehefrau Julia und der anderthalbjährigen Tochter Johanna, Bürgermeisterin Sandra Röse, Marktmeister Manfred Masanek und Werner Gerken vom Heimatverein. Nicht im Bild: IGS-Koch Christoph Krüger. © Duncan

Oyten – Kartoffeln satt gibt es auf dem Oytener Wochenmarkt am Donnerstag: Dann soll nämlich der Duft knuspriger Kartoffelpuffer die Besucher in der Zeit von 14.30 bis 18.30 Uhr auf den Platz zwischen Heimathaus und Rathaus locken. Diese Aktion haben sich die Macher um Marktmeister Manfred Masanek passend zur Herbst- und damit Erntezeit ausgedacht.

Ähnliche Aktionen hätten sich auch anderswo bewährt, berichtet Masanek und fügt hinzu: „Kartoffelpuffer mag jeder.“ Wer am morgigen Markttag ordentlich Appetit auf das in der Pfanne gebackene und traditionell mit Apfelmus garnierte Gericht mitbringt, setzt sich im Übrigen für eine gute Sache ein. Denn der Erlös geht an die Achimer Tafel.

„Wir wollten mal wieder etwas für den Wochenmarkt tun und dabei aktiv und in Bewegung bleiben“, nennt Masanek einen Motivationsgrund für die Veranstaltung. „Es gilt herauszufinden, mit welchen Aktionen wir die Leute hierherholen können“, ergänzt Bürgermeisterin Sandra Röse. Darüber hinaus werden beim Zubereiten, Braten und Verkaufen der Kartoffelspezialität Vertreter der lokalen Prominenz mit anpacken und dabei auch für die Marktkunden ansprechbar sein.

Die Fäden im Hintergrund hält ein Mann vom Fach: Christoph Krüger verfügt als Koch an der IGS Oyten über Großküchenerfahrung. „Als gelernter Koch kennt er die Hygiene- und sonstigen Vorschriften und weiß, wovon er spricht“, betont die Bürgermeisterin.

Mit der Achimer Tafel wählten die Veranstalter einen gemeinnützigen Verein aus, der mit seiner Außenstelle Bassen direkt vor Ort vertreten ist. „Die Achimer Tafel hat kürzlich ihren Rechenschaftsbericht vor Ratsmitgliedern vorgestellt und dabei wurde deutlich, wie sehr der Verein – auch aufgrund gestiegener Energiekosten – zu kämpfen hat“, erklärt Sandra Röse.

Sponsoren sind Christian Schnakenberg, der als Landwirt Kartoffeln aus der Region zur Verfügung stellt, Rewe-Markt-Inhaber Christian Seidel steuert Öl, Zwiebeln und Reinigungsmittel bei und der Oytener Heimatverein sorgt für Stand, Gerätschaften, Bierbänke und gegebenenfalls ein Zelt, damit die Wochenmarktbesucher ihre Puffer selbst bei Nieselregen im Trockenen verzehren können. Finanziell erhält das Kartoffelfest im Rahmen des Wochenmarkts unter anderem Mittel von den Stadtwerken, der Kreissparkasse und Rewe.

Ergänzt wird die vor allem kulinarisch ausgerichtete Veranstaltung durch das gewohnte Frische-Angebot des Wochenmarkts. Unter anderem kann man bei den Schnakenbergs die für die Puffer bestens geeigneten festkochenden Belana, aber auch andere Erdapfelsorten, zum Sonderpreis einkaufen. Außerdem wird sich Martina Osmers mit ihren Alpakas blicken lassen, der Scherenschleifer nimmt gerne Aufträge an und, wenn es trocken bleibt, wird auch wieder eine Hüpfburg aufgebaut, sodass auch die Kleinsten auf ihre Kosten kommen.

Wer genau sich am Donnerstag die Schürze umbinden wird, um am Pufferverkaufsstand hinter dem Bräter zu stehen, wollen die Veranstalter noch geheim halten. Als Personalien aus dieser „breiten Einladungsliste“ sollen an dieser Stelle nur Bürgermeisterin Sandra Röse und Ex-Werder-Spieler Max Lorenz genannt werden.

Bereits jetzt schwebt den Beteiligten vor, die Aktion jährlich zu wiederholen, vorzugsweise natürlich bei entsprechender Resonanz am Donnerstag. „Nächstes Jahr würden wir dann richtig Gas geben“, gibt sich Marktmeister Masanek optimistisch.