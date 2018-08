Umfeldplanung für Bahnhof: Bahn lehnt Kompromissgespräche mit Gemeinde ab

„Der Dissens besteht weiter“

+ © Holthusen Hier am Schwarzen Weg in Sagehorn will die Bahn an der Strecke Bremen-Hamburg rechts und links der Gleise die neuen Bahnsteige mit barrierefreiem Zugang bauen. Strittig ist nach wie vor die Zuständigkeit fürs Umfeld – ob die Bahn oder die Gemeinde die Kosten für Pendlerparkplätze, Bushaltestellen und Zuwegungen tragen muss. Der „Befriedungstermin“ brachte keine Annäherung. © Holthusen

Oyten - Von Petra Holthusen. Falls der Erörterungstermin gestern im Oytener Rathaussaal der „Befriedung“ dienen sollte, so ist der Plan nicht aufgegangen. Keine Annäherung gab es zwischen der Gemeinde Oyten und der DB Station & Service AG in Sachen Zuständigkeit und Finanzierung der Verknüpfungsanlagen im Umfeld der geplanten neuen Bahnstation am Schwarzen Weg. Auch die Lärmschutz-Forderungen von Anwohnern prallten an den Bahn-Vertretern ab.