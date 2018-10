Dieter Puvogel schießt sich mit fabelhafter Zehn zur Kette

Oytener Gemeindekönig gekrönt

+ © Woelki Gastgeber Johann Bollmann (rechts) krönte Dieter Puvogel zum Abschluss des 51. Oytener Ortsderbys zum neuen Gemeindekönig, dem im Anschluss auch Bürgermeister Manfred Cordes mit einem Ehrenteller der Gemeinde gratulierte. © Woelki

Oyten - Es kann nur einen geben – und der heißt in diesem Jahr Dieter Puvogel. Den treffsicheren Schützen vom Oytener Schützenverein proklamierte am Samstagabend zum Abschluss des 51. Ortsderbys der drei im Oytener Gemeindegebiet Schießsport betreibenden Clubs der Vorsitzende des gastgebenden SV Mühlentor, Johann Bollmann, in der vollbesetzten Vereinsstube in Schaphusen zum neuen Gemeindekönig.