„Diese Gemeinde ist kerngesund“

Oyten – 517 Unterschriften übergab die Bürgerinitiative (BI) Neue Ortsmitte Oyten an Bürgermeisterin Sandra Röse in der letzten Ratssitzung des Jahres am Montagabend. Die Anwohner taten damit kund, dass sie mit den Plänen für die neue Ortsmitte in Oyten nicht einverstanden sind. Stein des Anstoßes ist vor allem die Verkehrsbelastung und die Anzahl der zu fällenden Bäume. „Anfang November hieß es in der Bürgerversammlung, dass lediglich acht Bäume gefällt werden sollen. Das war falsch“, sagte Ulrich Krehahn von der BI. Nach seinen Nachforschungen sollen für die Umgestaltung 50 Prozent des alten Baumbestands fallen. Unter anderem bemängelte die BI, dass die Gemeinde einen bereits anberaumten Termin kurzfristig abgesagt hatte.

Laut Sandra Röse war die Absage der Erkrankung einiger Verwaltungsmitarbeiter geschuldet. „Ich würde mich freuen, wenn Sie in Vorgehensweise und Ton im Sinne eines gemeinsam verfolgten Ziels vorgehen könnten“, appellierte Röse an die Bürgerinitiative. Bodo Becker (CDU) verwies auf die nächsten Ausschusssitzungen, in denen die Ideen zur Umgestaltung der Ortsmitte vorgestellt werden, und weitere Gelegenheiten für Bürgerbeteiligung gegeben seien.

Bevor der Rat den Haushaltsplan für das Jahr 2020 verabschiedete, meldeten sich die Grünen zu Wort. Die Fraktion hatte für 2020 beantragt, 80 000 Euro für den Klimaschutz, etwa für die Förderung von Solarstrom, Umbauten von Beton- zu Holzbauten und Mobilitätskonzepte, in den Haushalt aufzunehmen. Diesen Antrag hatte der Verwaltungsausschuss abgelehnt und in die Fraktionen zurückgegeben. „Das halte ich für falsch, weil Klimaschutz so nicht mehr im Haushalt vorkommt“, sagte Hubert Dapper (Grüne). Volker Schröder (SPD) fand die Summe aus der Luft gegriffen: „Das ist wenig zielführend, so auf den letzten Drücker 80 000 Euro im fertigen Haushalt unterzubringen.“ Dieser Meinung schlossen sich die anderen Fraktionen an. Nachdem alle, mit Ausnahme der AfD, gegen die Beratung des Antrags gestimmt hatten, sprach sich eine Mehrheit dafür aus, das Thema zunächst in den Fraktionen zu beraten.

„Oyten geht vorweg“, hob dann Kämmerin Cordula Schröder mit dem Haushaltsplan an, den sie diesmal auf 277 Seiten (statt bisher rund 600 Seiten) deutlich gestrafft präsentierte. Ein Ergebnis des Arbeitskreises Finanzen. Der hatte den umfangreichen Plan komprimiert, indem er acht wesentliche Produkte gekennzeichnet hatte. Trotz höherer Steuereinnahmen schließt die Gemeinde Oyten 2020 mit einem negativen Ergebnis. „Das sollte uns zu denken geben“, so Schröder. Im Finanzhaushalt bleibt es bei der schwarzen Null – es geht also ohne Kreditaufnahmen. Wichtige Investitionen wie der Stadtumbau West mit insgesamt sieben Millionen (2020: zwei Millionen) Euro stehen an. Der voraussichtliche Schuldenstand liegt bei 7,18 Millionen. „Es wird meine Aufgabe sein, Sie daran zu erinnern, dass man nur Geld ausgeben kann, was man hat“, sagte Röse. „Von den Grundstücksverkäufen werden wir noch profitieren. Wir haben mehr Kitas und Schulen gebaut, das bedeutet mehr Personal“, sagte Volker Schröder, der wie sein Fraktionskollege Heinz-Otto Großjohann („Diese Gemeinde ist kerngesund im Haushalt!“) grundsätzlich einverstanden war. Die CDU schloss sich dieser Einschätzung an, warnte jedoch: „Der Gewerbeflächenverkauf ist nur ein Einmaleffekt.“ Thomas Ceglarek-Brockshus (FDP) sah den Haushalt als ausgeglichen an, fand aber: „Wir müssen uns nächstes Jahr Gedanken machen, wie wir die Ausgaben steuern wollen.“ Hubert Dapper war der Meinung, dass die „schwarze Null keine Basis für die Zukunft“ sei. So müsse die Gemeinde Kita-Personal besser bezahlen, um Fachkräfte zu binden. Mit vier Enthaltungen (Grüne) stimmte der Rat dem Haushalt mehrheitlich zu.

Einen harmonischen Moment gab es übrigens auch in der vorweihnachtlichen Ratssitzung: Bürgermeisterin Sandra Röse (CDU), die seit 1. November im Amt ist, wurde vom stellvertretenden Bürgermeister Volker Schröder mit den besten Wünschen offiziell vereidigt. ldu