Die SSG Mühlentor-Oyten zeigt Werkschau von Peter Bleyer im Oytener Rathaus

Von: Anne Leipold

Die Ausstellung von Peter Bleyers Arbeiten ermöglichen (v. l.) Andrea Rudolph, Gerhard Bischoff, Brigitte Nidrich und Johann Bollmann von der SSG Mühlentor-Oyten sowie die Künstlerin Agnes Gerken-Lüllmann und Claus Marx. © Leipold

Mit einer Ausstellung mit Werken von Peter Bleyer im Oytener Rathaus will die SSG Mühlentor-Oyten ein Andenken an den Künstler schaffen.

Oyten – Küstenlandschaften, Stillleben, farbintensive abstrakte Kompositionen und mit Bleistift gezeichnete Porträts: Peter Bleyer hat sich in seinem künstlerischen Schaffen nicht festgelegt. „Im Grunde war er jemand, der immer wieder etwas Neues gemalt hat“, würdigte die Künstlerin Agnes Gerken-Lüllmann die Werke des im vergangenen Jahr verstorbenen Oyteners. Seine Bilder sind derzeit im Oytener Rathaus zu sehen.

„Wir wollten ein Andenken schaffen“, erklärte Johann Bollmann, Vorsitzender der Schießsportgemeinschaft Mühlentor-Oyten (SSG), der Bleyer sein gesamtes Schaffen vermacht hat, sehr zur Überraschung seiner Schützenkameraden. „Das ganze Konvolut ist über uns hereingebrochen.“ Dieses umfasst etwa 70 Werke, wovon einige im Schützenhaus gezeigt werden und wovon nun bis Ende Mai rund 50 Werke für die Ausstellung im Rathaus ausgesucht wurden. Ermöglicht hat dies insbesondere Claus Marx, der bei der Gemeindeverwaltung den Fachbereich Bildungs- und Gebäudemanagement leitet: „Wir versuchen, wieder Leben ins Rathaus zu bringen.“

Johann Bollmann und Agnes Gerken-Lüllmann hängen die letzten Bilder auf. © -

Peter Bleyer wurde 1938 in Königsberg geboren und kam durch den Krieg in die Gegend. In Oyten hat er fast 50 Jahre seines Lebens verbracht. Der ehemalige Kriminaloberkommissar malte seit seiner frühesten Jugend. Bei einem Kunsterzieher in Achim nahm er Privatunterricht und lernte perspektivisches Zeichnen.

Später war er als Gasthörer an der Bremer Hochschule für Gestaltung eingeschrieben, wo er sich für das Porträt- und Aktzeichnen interessierte. An der Kreisvolkshochschule wiederum setzte er sich mit der Ölmalerei und dem Pastellzeichnen auseinander. Das Malen war für ihn ein Ausgleich zu seinem Beruf. Einst sagte er unserer Zeitung: „Ich mag es, wenn die Stile gemixt sind. Es bringt Spannung ins Geschehen.“

Unterschiedliche Themenbereiche

Das spiegelt die Ausstellung wider, die die Mitglieder der SSG in kürzester Zeit sortiert und zusammengestellt haben. In nur vier Tagen haben sie mit Unterstützung von Gerken-Lüllmann, die der Künstlergruppe „Complex“ angehört, und dem Verein „Kunst in Oyten“ die Ausstellung vorbereitet. Unterschiedliche Themenbereiche und Herangehensweisen erwarten den Betrachter. „Er hat viel gezeichnet“, sagte Gerken-Lüllmann hinsichtlich der Porträts, die im Bürgerservice zu sehen sind. Wen er in seinen Porträtstudien abgebildet hat, ist den Schützen allerdings nicht bekannt.

Gänzlich anders zeigen sich die Werke im Foyer des Bürgerzentrums. Farbkräftige, geometrisch angelegte Kompositionen deuten für Gerken-Lüllmann daraufhin, dass er sich mit unterschiedlichen Positionen der jüngeren Kunstgeschichte auseinandergesetzt habe. „Er hat eigene Ideen verfolgt.“

Für abstrakte Werke nutzte Peter Bleyer kräftige Farben. © -

Dabei tritt etwa die Anlehnung an Picasso hervor. Gerade für seine abstrakten Werke hat er kräftige Farben verwendet. So wenig er sich auf einen Stil festlegte, so variierte er auch in den Formaten und Materialien. „Ganz viel ist Acryl auf Leinwand, Hartfaserplatten und Papier“, erklärte Gerken-Lüllmann.

„Er hat sich die Sachen erarbeitet, er war kein Wald- und Wiesenmaler“, sagt sie über Bleyer, der 84 Jahre alt geworden ist und bis zum Schluss malte und zeichnete. Einige seiner Arbeiten, wie eine Rückenaktdarstellung in Blau- und Orangetönen zeugen für sie von seinen sensiblen malerischen Möglichkeiten. Zwei Werke fallen besonders ins Auge, die nah am Fenster platziert sind. „Diese faszinieren mich“, erklärte Gerken-Lüllmann. Noch schemenhaft zu erkennen ist eine Landschaft, die Bleyer mit dunkler Farbe übermalt hat. Ein dunkles Farbenspiel zeigt sich gleich darunter, entstanden aus vielen verschiedenen Farbschichten. „Sie fangen an zu leben, wenn das Licht darauf fällt.“

Die Ausstellung Die Ausstellung mit den Arbeiten von Peter Bleyer ist bis Ende Mai zu den Öffnungszeiten des Oytener Rathauses im Bürgerservice und Foyer des Bürgerzentrums zu sehen. Wer Interesse an einem der Bilder hat, kann sich an Johann Bollmann wenden unter 0170/2368771.