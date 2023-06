„Der allgemeine Ruf der IGS ist in Oyten eher schlecht“

Von: Petra Holthusen

Teilen

Die IGS Oyten hat ein besonderes Konzept. © Holthusen

Oyten – „Der allgemeine Ruf der IGS ist in Oyten eher schlecht, es gibt relativ viele negative Erfahrungsberichte.“ Diese Erkenntnis gehört für Thilo Ramms zu den „zentralen Ergebnissen“ einer Elternbefragung zur Wahrnehmung der Integrierten Gesamtschule (IGS) Oyten. Ramms ist Geschäftsführer der Forschungs- und Beratungsgesellschaft Regecon, die die Gemeinde Oyten mit der Elternbefragung beauftragt hatte. Eine erste Auswertung der Ergebnisse präsentierte Ramms am Mittwochabend im Schulausschuss des Gemeinderates.

Ob sich aus den abgefragten Erfahrungen und Befindlichkeiten faktische Verbesserungspotenziale ableiten lassen, wie Bürgermeisterin Sandra Röse hofft, muss sich noch herausstellen. Nach einem langatmigen allgemeinen Austausch sprach sich der Schulausschuss dafür aus, dass Gemeindeverwaltung und Schulleitung zunächst mal in detaillierte Prüfungen einsteigen und daraus mögliche Maßnahmen entwickeln, die dann zur politischen Beratung vorgestellt werden. Eine Gegenstimme kam von Johanne Birreck (Bündnis 90/Die Grünen): Sie fand die Auswertung „nicht so wertvoll“ und zweifelte die „Belastbarkeit der Umfrage“ erheblich an – weil ihrer Ansicht nach „die falschen Eltern befragt wurden“.

Um Entscheidungskriterien für oder gegen die IGS Oyten bei der Wahl der weiterführenden Schule zu erfragen, waren alle in Oyten lebenden Familien mit Kindern von der 3. bis zur 6. Klasse, unabhängig von der besuchten Schule, sowie Familien außerhalb Oytens, deren Kinder die 5. oder 6. Klasse an der IGS Oyten besuchen, angeschrieben worden. Insgesamt 587 Familien waren zur Teilnahme an der anonymen Online-Umfrage aufgefordert worden – Ursachenforschung vor dem Hintergrund, dass nur noch etwa die Hälfte der in Oyten lebenden Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs die IGS in ihrem Heimatort besucht, obwohl die Gesamtschule vor der Tür liegt und jeden Abschluss bis hin zum Abitur ermöglicht. Warum die andere Hälfte dennoch eine Schule außerhalb Oytens bevorzugt, sollte die Elternbefragung erhellen. Erklärtes Ziel: die Attraktivität der IGS Oyten und die Anwahlquote zu erhöhen.

Den Rücklauf von 52 Prozent nannte Ramms einen „sehr, sehr hohen Beteiligungswert“. 305 Familien nahmen teil, von denen 74 allerdings die Fragen nicht vollständig beantworteten. Dennoch habe man „sehr gute Ergebnisse ableiten können“. Beispielsweise hätten Erfahrungsberichte anderer und der Wunsch der Kinder der Befragten „erheblichen Einfluss auf die Entscheidung über die weiterführende Schule“. Die Hälfte der Kinder wolle auf ein Gymnasium. Mehr als ein Drittel der befragten Eltern bevorzuge getrennte Schulformen und sei so für die IGS Oyten schwer zu erreichen. Nur etwa ein Sechstel habe angegeben, die Gesamtschulform klar zu bevorzugen. Für überzeugte IGS-Eltern sei genau das besondere pädagogische Konzept der wichtigste Entscheidungsgrund.

Struktur und Verhalten der Schülerschaft würden jedoch generell kritisch gesehen. „Verhaltensauffällig, übergriffig, zu viele lernschwache Schülerinnen und Schüler“, gab Ramms die von Eltern genannten Punkte wieder. Zudem werde von IGS-Eltern relativ oft der „Umgang mit Vorfällen“ an der Schule kritisiert. Lehrerschaft und Schulleitung sowie die „Qualität der Schule insgesamt“ würden von IGS-Eltern jedoch überwiegend als gut bewertet. Allerdings gebe es ein Problem in der Außenwahrnehmung – „wie über die Schule gesprochen wird“, stellte Ramms fest. Das ist von Bedeutung angesichts der Tatsache, dass bei der Schulwahl „der Einfluss von Dritten relevant ist“.

Die IGS pflege bewusst einen offenen Umgang mit Problemen auch nach außen, sagte Schulleiterin Maria Schmidt. Das führe zu einem Ruf, der an anderen Schulen trotz möglicherweise ähnlicher Probleme so nicht wahrzunehmen sei. „Wir nehmen ernst, was Eltern kritisch anmerken“, betonte Schmidt. Ziel werde weiterhin sein, Elternhäusern nahezubringen, „warum die Dinge an der IGS so gehandhabt werden wie sie gehandhabt werden“.

„Das besondere Konzept erklär- und sichtbar zu machen, bleibt die Kernaufgabe“, untermauerte Schulelternratsvertreter Marcel Bernard. „Die Wahrheit an dieser Umfrage aufzuhängen, ist brandgefährlich“, fand Bernard und zeigte sich von der reflexartigen „Verteidigungstendenz der IGS“ genervt.