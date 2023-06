Mehr als ein Schlepper: Lanz-Bulldog-Club hatte zum Pfingsttreffen auf den Backsberg geladen

Von: Hermann Hemmen

Teilen

Die „Schlepper Freunde Nordbaden“ aus Meckesheim haben etwa 550 Kilometer auf Landstraßen hinter sich. © Hemmen

Der Lanz-Bulldog-Club lädt wieder zum Pfingsttreffen auf den Backsberg - und viele Freunde der alten Schlepper sind wieder mit von der Partie.

Oyten – Er ist der wohl älteste Lanz-Bulldog-Club weltweit: der Lanz-Bulldog-Club Oyten-Backsberg. Dementsprechend groß ist die Resonanz, wenn die Vereinigung jährlich zum Pfingsttreffen auf den Backsberg einlädt. Das zeigt die Anwesenheit von über 20 befreundeten Clubs, die jetzt mit ihren Schmuckstücken auf dem Backsberg eingetroffen waren. Über die Grenzen des Landkreises hinaus sind Freunde aus Lübeck, Herford, Coesfeld und Brandenburg/Havel angereist. Den weitesten Weg hatten dabei die „Schlepper Freunde Nordbaden“ zurückgelegt: „Mit drei Lanz-Schleppern und sieben Personen haben wir in vier Tagen die gesamte Strecke von gut 550 Kilometern über die Landstraßen nach Oyten zurückgelegt“, berichtete Schlepperfreund Alexander Ries.

Aber nicht nur Oldtimerbesitzer waren auf den Backsberg gekommen, auch zahlreiche Neugierige aus der Region ließen sich von den alten Arbeitsmaschinen begeistern. Auch wenn das Treffen auf dem Backsberg bereits in gewisser Weise eine Traditionsveranstaltung ist, gab es in diesem Jahr Neuigkeiten: „Der Cateringbetrieb ist jetzt zentral als eine ,Fressmeile‘ angelegt, der Teile- und Zubehörmarkt ist jetzt an zwei Standorten aufgebaut, das Zelt zum Fachsimpeln bei Kaffee und Kuchen und die Abenddisco ist nun mittig auf dem Platz“, berichtet Pressesprecher Andreas Rathjen. „Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es noch die Clubspiele, und für die Anmeldung und Platzvergabe steht uns der Schindelwagen vom Bremer Sackverein, der einst Schaustellern als Behausung diente, zur Verfügung.“

Bei den Clubwettbewerben beim Pfingsttreffen, wie dem Reifenweitwurf, geht es vor allem um Spaß. © -

Besonders stolz zeigte sich Rathjen über die Anwesenheit von drei Lanz-Raupen, von denen nur etwa 3 500 gebaut worden sind. Heute sind weltweit noch um die 200 vorhanden, schätzt er. In Deutschland gebaut, hatten Lanz-Freunde einige von ihnen in Afrika, Argentinien und Italien aufgetan, so Rathjen. Den Lanz-Bulldog-Club Oyten-Backsberg hatten Johann Esselmann, Egon Wilts und Walter Thran 1975 gegründet. Johann Esselmann hatte zusammen mit seinem Sohn Siegfried einen seltenen Lanz Knicklenker (Bulldog HP) der Firma W. Tiemann & Co. restauriert und ausgestellt.

Zum ersten Treffen waren insgesamt 20 Aussteller gekommen, welche ihre alten Traktoren präsentierten. Durch den Wandel der Technik hat der Lanz-Bulldog-Club Oyten-Backsberg es sich zur Aufgabe gemacht, alte landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, speziell der Firma Lanz, zu sammeln, zu erhalten und diese Technik zu präsentieren. Die Menschen daran zu erinnern, was für eine Herausforderung und einen Aufwand die Landwirtschaft damals mit sich trug, ist die Intention des Clubs.

Selten, noch funktionsfähig – und zu Gast auf dem Backsberg: eine Lanz-Bulldog-Raupe. © -

Das zeigt er alle zwei Jahre mit dem Pfingsttreffen an der Gaststätte von Heinrich Thran. Der Club demonstriert hier das Tiefpflügen mit drei Lanz-Bulldogs, macht Dreschvorführungen mit alten Lanz-Dreschmaschinen, zeigt riemenangetriebene Maschinen wie zum Beispiel Holzhackspalter, Kreissägen und vieles mehr.

Denn für den Verein ist ein Lanz Bulldog mehr als nur ein einfacher Schlepper. „Jeder Lanz Bulldog hat so sein Eigenleben oder seine eigene Seele“, machen die Verantwortlichen des Clubs klar. Dies sagen zumindest viele, die einen solchen Schlepper besitzen. Somit sind viele der Oldtimer von den Eigentümern nicht unbedingt hochglanzpoliert, aber dafür immer noch voll im Einsatz, was die Besucher auf dem Treffen auf dem Backsberg erleben konnten. Auch für die Zukunft möchten Lanz-Bulldog-Freunde ihre Erfahrungen dieser alten Technik an die Jugend weitergeben, damit sie nicht irgendwann in Vergessenheit gerät. Der Club trifft sich jeden zweiten Freitag eines Monats um 20 Uhr in der Gastwirtschaft „Zum Backsberg“ in Oyten. Mehr Informationen gibt es per E-Mail an info@lanz-bulldog-club.de oder im Internet unter lanz-bulldog-club.de.