Ein Ereignis für alle Generationen: Ab Donnerstag steigt das Bassener Erntefest bei Blocks Huus

Von: Nina Baucke

Christel Junge (v.l.), Nicole und Torsten Knobelsdorf, Leon Knobelsdorf, Andreas Rathjen, Birgit Mindermann, das Erntepaar Finja Junge und Felix Oedekoven sowie Marcus Winter und André Röbke freuen sich auf das Bassener Erntefest. © Baucke

Am Donnerstagabend geht es um 18.30 Uhr mit dem Hissen der Erntefahne los: Bassen feiert Erntefest – und das bis Sonntagnachmittag.

Bassen – Noch ist es ruhig auf dem Gelände von Blocks Huus in Bassen, das wird sich allerdings von morgen an bis einschließlich Sonntag grundlegend ändern – wenn das Dorf zu seiner „fünften Jahreszeit“ zusammenkommt: dem Bassener Erntefest. Und auch, wenn das Programm mit traditionellen und immer wiederkehrenden Elementen bestückt ist, ist in diesem Jahr einiges anders, denn in den Reihen der Veranstalter hat sich bei dem Fest am kommenden Wochenende einiges getan.

„Mit diesem Erntefest wären es für uns 15 Jahre gewesen. Das war lange genug, uns reicht’s“, sagt Nicole Knobelsdorf mit einem Lachen. Schnell ist klar: Es ist ein zufriedenes „Uns reicht’s“, „aber es steckt sehr viel Verantwortung dahinter. Das ist nicht mal eben so gemacht.“ Das bestätigt auch Christel Junge vom Verein Blocks Huus: „Das Fest wurde einfach immer größer, inzwischen ist es das größte im ganzen Landkreis. Das bedeutet aber auch, dass das ganze aufwendiger wird.“

Der Zusammenhalt hier ist schon Wahnsinn.

Deswegen haben sie und das übrige Team das Erntefest in andere Hände abgegeben – Marcus Winter und André Röbke – und schlagen in gewisser Weise zwei Fliegen mit einer Klappe, denn beispielsweise Röbke ist professioneller Veranstaltungstechniker, „gleichzeitig sind sie beide zwei Jungs von hier aus dem Dorf“, freut sich Torsten Knobelsdorf. „Wir geben das Erntefest also in gute Hände ab“, ergänzt seine Frau Nicole. „Dazu kommt, dass wir ja auch nicht aus der Welt sind.“ Und das Mähen des Korns, das seit 2001 zum Erntefest Tradition hat, will sich die bisherige Erntecrew ohnehin nicht nehmen lassen. Das beeindruckt wiederum Röbke als neuen Kopf des Erntefestes: „Der Zusammenhalt hier ist schon Wahnsinn.“ Das sieht auch Winter so: „Es soll ein nahtloser Übergang sein“, sagt der gelernte Tischler. „Das Schöne ist: Jeder kennt sich hier, und dementsprechend gut klappt es, Sponsoren zu finden, damit die Veranstaltung einen finanziellen Puffer hat.“

Seit Februar läuft bereits die Planung für das Event, das sich von Donnerstagabend bis Sonntag, späten Nachmittag, hinzieht. „Der Kern wird gleich bleiben: Mit dem ,Twister‘ und einem Kinderkarussell haben wir Fahrgeschäfte und zudem wieder ein Festzelt da. Das Laternelaufen ist nicht, wie zuletzt, freitags, sondern wieder donnerstags.

Finja Junge und Felix Oedekoven sind das Erntepaar

Einer der Höhepunkte ist der Umzug, für den die Organisatoren noch auf der Website www.erntefestbassen.de Anmeldungen annehmen. Maximal sind 60 Wagen möglich. „Die Getränkepreise werden wir im Gegensatz zum Vorjahr wieder moderater gestalten“, verspricht Röbke. Denn die Bewirtungen haben die Veranstalter wieder in die Hand genommen. „Auch der Sicherheitsdienst der vergangenen Jahre wird wieder mit an Bord sein“, erklärt Winter. „Es wird also das ein oder andere beibehalten werden.“

Eine wichtige Rolle spielt auch das Erntepaar Finja Junge und Felix Oedekoven: „Ich bin mit dem Erntefest aufgewachsen“, betont Finja Junge. „Viele aus meinem Freundeskreis gehörten schon zum Erntepaar. Das Schöne ist: Es geht immer ineinander über: Ich bin früher mit älteren Jugendlichen hier auf dem Erntefest gewesen, jetzt nehme ich meinen jüngeren Bruder mit.“ Die Aufgabe von Finja Junge und Felix Oedekoven wird das Hissen der Ernteflagge und der Fassanstich am Donnerstag sein, und auch beim Unzug ist das Paar mit von der Partie. Kurz vor dem Start ist daher die Vorfreude groß – auch bei Christel Junge: „Es soll ein Fest für alle Generationen werden.“

Das Programm des Bassener Erntefestes Am Donnerstag, 31. August, beginnt das Festwochenende mit dem Hissen der Erntefahne um 18.30 Uhr, von 18.45 bis 19.30 Uhr zieht der Laternenumzug durch das Dorf. Um 19.30 Uhr beginnt das Binden der Erntekrone in Blocks Huus, 20.30 Uhr folgt dann der Fassbieranstich durch das Erntepaar Finja Junge und Felix Oedekoven, ab 0 Uhr ist dann das Eierbacken.

Am Freitag, 1. September, laden die Veranstalter ab 19 Uhr zur Kinderdisco, ab 20 Uhr legt dann DJ Marki Mark zur legendären Bassener Disconacht auf. Eintritt ist ab 16 Jahren mit „Muttizettel“, der Eintritt kostet acht Euro pro Person.

Der Samstag, 2. September, beginnt mit der Aufstellung der Erntewagen um 13 Uhr, um 14 Uhr wird die Erntekrone vor dem Umzug herausgefordert, bevor sich die Kolonne dann um 14.30 Uhr in Bewegung setzt: Über die Route Feldstraße, Bassener Dorfstraße, Im Dorfe, Langer Berg, Borsteler Straße, Hoher Acker, Dohmstraße, Kornblumenweg, Tulpenweg, Mohnblumenweg, Kornblumenweg, Calshop, Brammer, Egypten, Am Holze, Köbens, Kronskamp, Heckenweg, Bassener Dorfstraße, Feldstraße zum Festplatz. Die Ankunft ist für 17 Uhr geplant, derweil gibt es bereits seit 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Festzelt. Mit DJ Lars Wöhler steigt dann im Festzelt die „Open End Sause“, dort ist der Eintritt frei.

Ein Gottesdienst im Gemeindezentrum um 9.30 Uhr eröffnet am Sonntag, 3. September, den vierten Tag des Erntefestes. Ab 10 Uhr gibt es eine Oldtimer- und Treckerausstellung auf dem Festplatz zu sehen, für die Marcus Winter telefonisch unter 0151/24004097 noch Anmeldungen annimmt. Das Happy Solo Orchestra spielt ab 11 Uhr zum Frühschoppen auf, ab 12 Uhr gibt es die traditionelle Erbsensuppe und ab 14.30 Uhr frischen Butterkuchen. Um 16.30 Uhr folgt dann zum Abschluss des Festes der Zapfenstreich und das Einholen der Erntefahne.