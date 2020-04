Damit das Virus draußen bleibt

Oyten - Von Petra Holthusen. Dass das Coronavirus trotz hermetischer Abriegelung und höchster Sicherheitsstufe den Weg zu ihnen ins Haus finden könnte, ist in diesen Wochen der Albtraum aller Heimleitungen von Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Hier leben auf engem Raum die Alten und Schwachen, die es besonders vor dem Virus zu schützen gilt. Nachrichten von steigenden Infektionszahlen und Todesfällen in Altenheimen wie in Wolfsburg, Wildeshausen oder Bremen werden mit Bangen verfolgt.

Die gute Nachricht: In den Pflegeeinrichtungen auf dem Gebiet der Gemeinde Oyten, einer Altenheim-Hochburg, gibt es bisher keine bestätigte Coronavirusinfektion. Auch nicht in anderen Seniorenheimen kreisweit. Das bekräftigt Ulf Neumann, Sprecher des Landkreises Verden, auf Anfrage.

Aber „natürlich haben wir Angst“, sagt Margret Lueßen, Chefin der Sagehorner Altenpension Lueßen, „aber wir sind auch ganz zuversichtlich.“ Weil alles getan werde, um die 49 Bewohner vor der Infektion zu schützen, und die Stimmung im Haus gut sei. Das Haus der Familie Hust am Königsmoor, mit 138 Bewohnern das größte Alten- und Pflegeheim in der Gemeinde Oyten, hat „schon Mitte Januar angefangen, prophylaktisch zu arbeiten“, berichtet der stellvertretende Geschäftsführer Max Hust. Nachdem die Corona-Pandemie von China nach Italien übergeschwappt sei, „haben wir mit ersten Sicherheitsvorkehrungen begonnen“.

Das Leben bei Lueßens hat sich in der Krise verändert. Um das Virus draußen zu halten, wird das Mitte März verhängte Besuchs- und Betretungsverbot für Altenheime rigoros umgesetzt. Weder Angehörige noch Lieferanten, Therapeuten, Friseure oder Fußpfleger kommen über die Türschwelle. Die 60 Beschäftigten haben auch fürs Privatleben „strikte Anweisung, ihre Sozialkontakte auf das absolute Minimum zu reduzieren“, berichtet Margret Lueßen. Gearbeitet werde mit Mundschutz, eingekauft nur mit Handschuhen. Wer in Urlaub war, muss vor Dienstantritt erst zwei Wochen in häuslicher Quarantäne bleiben. Die Essenszeiten der Bewohner wurden geteilt und gestreckt, damit alle auf Abstand sitzen können. Pflegebedürftige mit Lungenvorerkrankungen, die zur Extremrisikogruppe gehören, bleiben ganz in ihren Zimmern und werden dort versorgt.

„Aber die Türen stehen alle offen, sodass sich niemand eingesperrt fühlt“, erzählt Margret Lueßen, „und wir singen öfter mal laut über den Flur.“ Vorzugsweise den mutmachenden „Corona-Song“, den Mitarbeiterin Sandra Moos und der fast 98-jährige Bewohner Paul Lohse gedichtet haben und der nach der Melodie „Von den blauen Bergen kommen wir“ sieben Strophen lang geschmettert wird. Und die Frühlingssonne genießen die Bewohner in Hof und Garten.

„Den Kontakt zwischen Bewohnern und Angehörigen ermöglichen wir über Videotelefonie“, erzählt Margret Lueßen, „die Angehörigen werden täglich mit Fotos, Videos und Neuigkeiten über das Leben im Haus informiert, und die Videos, die von ihnen zurückkommen, zaubern den Bewohnern ein Strahlen ins Gesicht.“ Die Heimleiterin stellt fest, „dass wir trotz Abstand alle enger zusammenrücken, noch viel konzentrierter miteinander leben – man hat ja nur noch Corona und sich“. Die Einsatzbereitschaft ihrer Mitarbeiterinnen sei großartig. Deren Kinder werden in der hauseigenen Kita versorgt.

Falls das Virus trotz aller Vorkehrungen gegen die Ansteckungsgefahr kommt, „weiß jeder, was zu tun ist“. Wie in allen Einrichtungen gefordert, steht auch in der Pension Lueßen der sogenannte Pandemie-Plan. Sorge und Unruhe lassen sich aber nicht ausschalten. Das sieht Margret Lueßen auch bei ihrer Tochter Joana Herbst, die im Haus die Pflegedienstleitung hat: „Jeden Tag nach Feierabend setzt sie sich an die Nähmaschine und näht immer weiter Mundschutz.“

Im Haus am Königsmoor wurden die 120 Beschäftigten nach Worten von Max Hust schon ab Mitte Januar für die Pandemie geschult, die Lagerbestände für den Fall möglicher Lieferengpässe hochgefahren und der Krisenstab für den größtmöglichen Schutz der 138 Bewohner, darunter Schwerstpflegefälle, gebildet. Lebensmittelvorräte wurden aufgestockt – auch um die externe Versorgung sicherzustellen, das „Essen auf Rädern“ aus der Heimküche für rund 100 darauf angewiesene Menschen im Umfeld der Einrichtung. Schon Tage vor der staatlichen Anordnung verriegelte das Haus am Königsmoor seine Türen gegen Besucher. „Eine Komplettsperre“, betont Max Hust. Therapeutische oder Friseurdienstleistungen übernehmen seitdem interne Kräfte, „sodass wir glücklichlicherweise nicht auf Externe angewiesen sind“. Im Haus herrscht Mundschutzpflicht, das Rahmenprogramm wurde umgestellt „in Richtung Einzelbetreuung“, und einzelne Stationen wurden klar voneinander getrennt: Für die Pflegekräfte gibt es in Zeiten strikter Kontaktbeschränkung „fest zugewiesene Etagen“, schildert der stellvertretende Heimleiter.

Die sorgsam und lange geplanten Krisenmaßnahmen haben nach Worten von Max Hust „für ein Sicherheitsgefühl bei den Mitarbeitern gesorgt, und das überträgt sich auf die Bewohner“. Erschwert werde die Arbeit der Pflegekräfte allerdings dadurch, dass bestellte Schutzausrüstung nicht mehr im Altenheim ankomme, sondern vom Landkreis abgegriffen werde: „Kliniken und Ärzte werden priorisiert.“ Dabei gehört das Haus am Königsmoor zu den Einrichtungen, die trotz behördlich verfügten Aufnahmestopps neue Pflegefälle aufnehmen dürfen, weil sie die strikte Quarantäne sicherstellen können: Für Erstaufnahmen wurde der wegen Corona eingestellte Tagespflegebereich in eine Isolierstation umgewandelt. Die wird Max Hust zufolge dringend gebraucht, weil es natürlich auch in Zeiten von Corona alte Menschen gibt, die nach Hüftbrüchen oder Herzinfarkten aus der Klinik ins Pflegeheim überwiesen werden.