Knaus setzt Pächter des Bistros am Oyter See nach einem Jahr vor die Tür

„Der Bulette“ ist gegessen

+ © Holthusen Unfreiwillig hat Pächter Jens Wissel das Bistro am Oyter See dichtmachen müssen. © Holthusen

Oyten - „Wann machst du denn wieder auf?“ Anfragen dieser Art via Handy erhält Jens Wissel nach seinen Worten tagtäglich von Stammkunden. Ehrliche Antwort: „Gar nicht mehr.“ Wenn’s nach ihm gegangen wäre, hätte er sein Bistro „Der Bulette“ neben dem Campingplatz am Oyter See überhaupt nicht zugemacht. Aber zu seiner Überraschung hat der Verpächter, das Unternehmen Knaus Campingparks mit Sitz in Ochsenfurt, ihm den Pachtvertrag für das Bistro nach einem Jahr wieder aufgekündigt. Seit Mitte Februar ist „Der Bulette“ am Oyter See Geschichte.