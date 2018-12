Bürgermeisterkandidaten-Wahl: SPD schickt Oetjen ins Rennen

Oyten - Von Manfred Brodt. Die SPD wird bei der Oytener Bürgermeisterwahl, die voraussichtlich am 26. Mai 2019 stattfindet, mit dem Kandidaten Heiko Oetjen antreten.

Der 50-jährige Sportredakteur setzte sich beim Mitgliederentscheid der Oytener SPD am Donnerstagabend im „Alten Krug“ im zweiten Wahlgang mit einer Stimme Vorsprung gegen den 61-jährigen Günter Block-Osmers durch. 18:17 lautete das Ergebnis bei einer für ungültig erklärten Stimme. Der dritte Bewerber um die SPD-Bürgermeisterkandidatur, Volker Schröder (56), war zum zweiten geheimen Wahlgang nicht mehr angetreten, nachdem er im ersten 9 von 36 Stimmen erhalten hatte, Block-Osmers 10 und Oetjen 17.

Die Versammlung begann mit einem kleinen Eklat, als der Parteivorsitzende, Versammlungs- und Wahlleiter Marcus Neumann die Neutralität vermissen ließ und zu einer Rede für Heiko Oetjen ansetzte. Die Versammlung unterband das jedoch schnell, und nur mit Mühe brachte Neumann dann die korrekte Abstimmung über einen Antrag über die Bühne, dem zufolge bei den Kandidatenreden die Mitbewerber den Saal zu verlassen hatten. So geschah's, und Heiko Oetjen präsenierte sich als erster.

Mit seinem Studium der Politik, Wirtschaft und Geschichte, seiner Tätigkeit als Redakteur und Betriebsratsvorsitzender bei der Walsroder Zeitung und vor allem seinem politischen Engagement seit fast drei Jahrzehnten, davon 17 Jahre als Fraktionsvorsitzender der SPD im Oytener Gemeinderat und fünf Jahre als Fraktionschef im Kreistag, bringt der nach eigenen Worten „am besten vernetzte Kandidat“ nach seiner Einschätzung das nötige Rüstzeug mit für das höchste Amt in der Gemeinde. Oetjen: „Ich habe in Oyten bewiesen, dass ich integrativ sein kann, dass ich Brücken bauen kann. Es gibt keine Oytener Verhältnisse mehr mit Zank und Streit.“ Auch auf Kreisebene habe er mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Hogrefe und mit Landrat Peter Bohlmann ein Vertrauensverhältnis entwickelt.

+ Die drei Bewerber Heiko Oetjen, Günter Block-Osmers und Volker Schröder (v.li.) stellten sich den SPD-Mitgliedern vor © Brodt

Der Bassener betrachtet sich als Teamplayer und würde als Rathauschef „da weitermachen, wo ich aufgehört habe“. Wichtig sei für ihn, den Menschen die Wahrheit zu sagen, auch wenn die nicht gefalle. Oetjen unterstrich, dass er nach dem Ende einer möglichen ersten Amtszeit als Bürgermeister mit 58 Jahren ohne beamtenrechtliche Absicherung sich auf jeden Fall um eine zweite Amtszeit bewerben müsste: „Allein deshalb muss ich mir als Bürgermeister den A... aufreißen und darf keinen Sch... bauen.“

Günter Block-Osmers hätte dort anknüpfen wollen, wo der amtierende Bürgermeister Manfred Cordes im November 2019 aufhören wird: Nach 18 erfolgreichen Jahren müsse man als finanziell gut dastehende Gemeinde im Speckgürtel Bremens nichts umkrempeln. Der in der Bremer Steuerverwaltung als Führungskraft mit 35 Kolleginnen und Kollegen tätige Sagehorner hatte ebenso wie seine Mitbewerber für die in Oyten anscheinend am meisten drückenden Probleme, Verkehrschaos sowie Abriss und Neubau im Ortskern, kein Patentrezept, warb aber vor allem mit seinem menschlichen Auftreten. Er, der viele Jahre den TV Oyten mit 2000 Mitgliedern geführt hat, Ortsvorsteher in Sagehorn und Ratsvorsitzender in Oyten ist, hat Spaß am menschlichen Miteinander. Er wolle auf die Menschen zugehen und ihnen Gehör schenken, auch wenn sie anderer Meinung seien: „Ich versuche, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Es gibt nicht nur Schwarz-weiß, nicht nur die eine Wahrheit.“

Volker Schröder aus Oytens Mitte punktete vor allem mit seiner menschlichen Kompetenz als Krankenpfleger in der Notfallaufnahme und seinen Managementfähigkeiten als Diplom-Kaufmann und Leiter einer somatischen und seit 2005 einer psychiatrischen Klinik mit 200 Stellen. Auch er ist seit immerhin schon 13 Jahren Ratsmitglied und heute Vorsitzender des Oytener Wirtschafts- und Finanzausschusses. Schröder euphorisch: „Ich hab Bock darauf, neuer Bürgermeister und euer Kandidat für die SPD zu sein.“ Viel Applaus gab's dafür von den Genossen, doch am Ende zu wenige Stimmen. Die SPD nominierte Heiko Oetjen für die Wahl.