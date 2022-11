Oytens Bürgerbusfahrer brauchen Verstärkung

Von: Petra Holthusen

Wie bereits im Juli beim Sommerfest will sich der Oytener Bürgerbusverein – hier die Aktiven Bertha Manthey und Wolfgang Scholz – auch beim Martinsfest am kommenden Sonntag auf der gesperrten Hauptstraße in Oyten präsentieren und um Verstärkung fürs Fahrerteam werben. © Woelki

Oyten – Der Bürgerbus ist beliebt. Seit sieben Jahren tourt der Neun-Sitzer durch die Gemeinde und chauffiert Menschen zum Einkauf, Arzttermin, Bahnhof oder Besuch bei der besten Freundin. Gerade denjenigen, die selber nicht oder nicht mehr mobil sind, erleichtert das Angebot die Selbstständigkeit und den Bewegungsradius im Alltag enorm. Der Bürgerbus ist ein Stück Lebensqualität auf dem Land. Möglich machen das die Ehrenamtlichen, die den Betrieb organisieren und den Kleinbus steuern. „Bürger fahren für Bürger“, heißt das Motto – das mit Leben zu füllen sich allerdings immer schwieriger gestaltet für den Bürgerbusverein Oyten. Das Fahrerteam braucht dringend Verstärkung, sagt Vereinssprecher Achim Marek.

24 Fahrerinnen und Fahrer sind nach seinen Worten derzeit „einsatzbereit“. Das bedeutet aber, dass fast alle jede Woche eine Schicht übernehmen müssen, bei krankheits- oder urlaubsbedingten Ausfällen auch mal zwei. Eigentlich jedoch sollte das ehrenamtliche Engagement laut Marek auf zwei bis drei Einsätze im Monat begrenzt sein, um die Aktiven nicht über Gebühr zu strapazieren.

Diese Rechnung geht aber nur auf mit einem größeren Team von mindestens 30 Bürgerbusfahrern, besser noch mehr. Vier Schichten à dreieinhalb Stunden sind an den fünf Werktagen mit einem Fahrer oder einer Fahrerin zu besetzen – insgesamt also 20 Schichten die Woche.

„Durch altersbedingte Fluktuation“, so Marek, sei die Bürgerbus-Crew zuletzt dezimiert worden. Der Verein versucht gegenzusteuern und wirbt gezielt um Nachwuchs – einerseits mithilfe großer Bauzaunplakate in der Gemeinde, andererseits durch persönliche Präsenz und Ansprache. Auch beim Oytener Martinsfest am kommenden Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf der gesperrten Hauptstraße im Ortskern präsentiert sich der Verein: Die Aktiven laden zur Besichtigung des Bürgerbusses ein, informieren Interessierte über ihre Arbeit und versuchen, neue Unterstützer für die gemeinnützige Sache zu gewinnen. Sollte es nicht gelingen, das Fahrpersonal auf Dauer aufzustocken, „wird ein geregelter Fahrbetrieb bald nicht mehr gewährleistet sein“, befürchtet Marek.

Bürgerbusfahrer oder -fahrerin kann werden, wer einen gültigen Pkw-Führerschein besitzt und bereit ist, einen Beförderungsschein zu machen – sozusagen einen Führerschein zur Fahrgastbeförderung. Diesen bezahlt der Bürgerbusverein. Die weitere Ausbildung erfolgt im Bürgerbus selbst. „Das dauert etwa drei Monate“, so Marek. Manchen, die zunächst Interesse bekundeten, dauere das zu lange. Oder sie scheuten dann doch den Aufwand, das geforderte ärztliche Attest und Führungszeugnis einzuholen. Andere winkten nach Mareks Erfahrung ab, weil sie im beruflichen Ruhestand ihre Freiheit genießen und keine neue Verpflichtung eingehen wollen.

Glücklich ist der Verein in der derzeit angespannten Lage deshalb über drei Neueinsteiger, die laut Marek in Kürze gemeinsam die Ausbildung zum Bürgerbusfahrer beginnen wollen. Der Jüngste im aktuellen Team ist übrigens ein Azubi: „Der fährt dann nach der Arbeit mal eine späte Schicht.“ Alle Ehrenamtlichen entscheiden selbst, wie oft und zu welchen Zeiten sie den Bürgerbus durch die Gemeinde steuern wollen: „Wir machen immer im Voraus einen Monatsplan, in den alle ihre Wünsche eintragen“, so Marek.

Der Bürgerbus verbindet Dörfer und Siedlungen, die vom öffentlichen Nahverkehr nicht oder nur lückenhaft bedient werden, mit den Ortskernen von Oyten und Bassen. Rund 80 000 Kilometer legt der Bus pro Jahr zurück. Abfahrt und Ankunft der drei Linien ist am ZOB in der Oytener Ortsmitte.

Während der Corona-Pandemie verzeichnete der Bürgerbus durch die Lockdowns und vermehrtes Homeoffice einen drastischen Rückgang bei den Fahrgastzahlen. Seit diesem Jahr steigen sie kontinuierlich wieder an, und einen wahren Schub an neuen Fahrgästen hat dem Bürgerbus laut Marek im Sommer das 9-Euro-Ticket beschert. In der Zeit seien viele auf den Geschmack gekommen und würden nun auch ohne ermäßigtes Ticket den Bürgerbus weiter nutzen. Fahrten innerhalb Oytens kosten ohnehin nur einen Euro, weil die Gemeinde die Preisdifferenz ausgleicht und das Angebot auf diese Art subventioniert.

Wer sich dem ehrenamtlichen Fahrerteam anschließen möchte, kann sich beim Bürgerbusverein informieren – telefonisch unter 04207/801052 und 04207/802168, im Internet auf der Website www.buergerbus-oyten.de oder direkt persönlich am kommenden Sonntagnachmittag beim Martinsfest auf der gesperrten Hauptstraße in Oyten.