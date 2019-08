Bruder und Schwester auf dem Thron

Sagehorn – Bruder und Schwester regieren die nächsten zwölf Monate das Sagehorner Schützenvolk. Bei der Proklamation am Mittag des ersten Schützenfesttages rief Vereinsvorsitzende Beate Böse am Samstag vor dem angetretenen Schützenregiment Matthias Pohlmann zum neuen Schützenkönig aus und Bettina Pohlmann zur neuen Damenmajestät.

„Das ist für mich der zweite Titel“, jubilierte Matthias Pohlmann. Vizekönig wurde Thomas Böse hauchdünn vor Carsten Seidel. Bei den Schützendamen schoss Bettina Pohlmann ebenfalls eine Zehn und behauptete sich dank eines besseren Teilers als Königin vor der Vizekönigin Sandra Stamm und der Drittplatzierten Gerda Lührs, die ebenfalls mitten ins Schwarze getroffen hatten. „Für mich ist es bereits der dritte Königstitel“, strahlte Bettina Pohlmann zufrieden.

Zur neuen Jugendkönigin wurde Jessika Ruschmeyer gekrönt, die damit ihre letzte Chance in der Jugendklasse nutzte – nächstes Jahr schießt sie, dann volljährig, bei den Damen um den Titel mit. Jugendvizekönig wurde Leon Stamm, Sohn der Vizekönigin Sandra Stamm.

Im Rahmen des Schützenfestes ermittelte der Schützenverein die Gewinner und Platzierten zahlreicher Schießwettbewerbe. Den Jugendpokal gewann Lars Payk, den Damenpokal Sara Luehsen, den Schützenpokal Thomas Böse, den Seniorenpokal Heide Krafzig, die Ausmarschscheibe Jessika Ruschmeyer, den Peter-Wurnitsch-Wanderpokal Gerda Lührs, den Hans-Mindermann-Wanderpokal Nele Kraas und die Tschärper-Medaille Thomas Böse, der sich außerdem über den Titel des Königs der Könige freuen durfte. „Zufriedenstellend“ nannte Schützenchefin Beate Böse die Schießbeteiligung der Mitglieder an den Königsscheiben.

Zum Festauftakt veranstalteten die Sagehorner Schützen am Freitagabend ein Konzert mit der Blaskapelle Oyten, die in der gut besuchten Mehrzweckhalle für klasse Stimmung sorgte. Am Sonntag setzten die Schützen ihr Fest mit einem bunten Nachmittag für die ganze Familie fort. woe