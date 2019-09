Unbekannter wirft Böller auf die A1 bei Oyten - Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Böllerwerfer hat auf der Autobahn 1 bei Oyten den Verkehr gefährdet. Der Böller explodierte in der Nähe eines vorbeifahrenden Autos.

Oyten - Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr am Samstagabend, teilt die Polizei am Sonntag mit. Der unbekannte Täter stand auf der A1-Überführung der Achimer Straße (Landesstraße 167) in Oyten und warf einen angezündeten Böller auf die Fahrbahn.

Autobahnpolizei Langwedel sucht Zeugen

Als ein Auto in Richtung Hamburg fahrend an der Stelle vorbeifuhr, explodierte der Böller. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Langwedel unter der Telefonnummer 04232/945990 zu melden.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Verden:

In Verden ist ein Auto in die Aller gestürzt. Die Fahrzeughalterin ging danach einfach nach Hause. Beim Ernteumzug in Langwedel-Völkersen ist eine 17-Jährige schwer verletzt worden. Sie geriet unter einen Traktor.