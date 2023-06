Die Kunst des Kompromisses: Bodo Becker verlässt nach 42 Jahren den Oytener Gemeinderat

Von: Nina Baucke

Bodo Becker zieht sich nach 42 Jahren aus der Ratsarbeit in der Gemeinde Oyten zurück. © Baucke

Nach 42 Jahren im Gemeinderat und 47 Jahren als Ortsvorsteher in Oyterdamm zieht Bodo Becker einen Schlussstrich unter sein politisches Wirken in der Gemeinde Oyten.

Oyterdamm – Standing Ovations und eine Laudatio der Bürgermeisterin Sandra Röse bei seiner letzten Ratssitzung, etliche Anrufe und E-Mails – „bin ich das eigentlich?“, fragt sich Bodo Becker dabei. Er sagt von sich selbst, er könne sich nur schlecht eingruppieren. Fakt ist allerdings: Mit dem 76-Jährigen verlässt ein Mann die politische Bühne der Gemeinde Oyten, der sie mehr als vier Jahrzehnte, als Ortsvorsteher in Oyterdamm sogar fast fünf Jahrzehnte, mitgestaltet hat.

„Ich habe viel Positives erfahren und freue mich über die Anerkennung. Aber jetzt – nach 42 Jahren Mitgliedschaft im Gemeinderat und 47 Jahren als Ortsvorsteher – sage ich auch: Das reicht jetzt“, sagt Becker. 42 Jahre, in denen er zahllose Sitzungen besucht als auch vor- wie nachbereitet hat. „Das sind insgesamt ganze zwei Arbeitsjahre – nur für Sitzungen“, rechnet er vor. Seit 14 Jahren ist der ehemalige Bankkaufmann bereits im Ruhestand, „und aus dieser Perspektive frage ich mich schon, wie ich all das neben dem Beruf hinbekommen habe.“

Zusammenarbeit im Rat ist anders geworden

Dennoch bereut er es nicht, 1976 den Schritt in die Lokalpolitik gemacht zu haben, zu dem ihn eine Nachbarin motiviert hatte. Die Parteizugehörigkeit war allerdings keine Frage: „Ich komme aus einer CDU-geprägten Familie, von daher lag das nahe.“ Er blickt zufrieden auf die Jahrzehnte zurück: „Wir haben zwar nicht alles, aber vieles richtig gemacht“, ist er überzeugt. Das hat allerdings auch damit zu tun, wie die Zusammenarbeit mit den Ratskollegen läuft, „schließlich entscheide ich ja nichts alleine, sondern alles im Kollektiv“, sagt Becker.

Dabei hat sich aus seiner Sicht die Ratsarbeit in den Jahrzehnten seines Engagements gravierend verändert: Ein Beispiel dafür ist die Debatte um das Rathaus, dass die Gemeinde 1981 geplant hatte: Durch den Übertritt eines Ratsmitglieds in die Gruppe aus CDU, FDP und der FOBG kippte die Mehrheit um eine Stimme in diese Richtung, dazu kam, dass ein weiteres Ratsmitglied einen Beitrag für eben jenes Rathaus einreichte und damit aus dem Rat ausschied. „Durch diese personelle Veränderung hat es viele persönliche Verwerfungen gegeben und damit eine Stimmung, die oft unter die Gürtellinie ging“, erinnert sich Becker. Auch er habe in den vielen Jahren in der Lokalpolitik mal daneben gehauen. „Heute ist es anders, heute gehen wir im Rat sachlich und gut miteinander um, die Diskussion ist sehr themenorientiert.“ Das hat seiner Ansicht nach auch immer mit Erfahrung zu tun: „Viele, die neu in den Rat kommen, wollen immer erstmal Bäume ausreißen.“

Man muss Kommunalpolitik ernst nehmen, dann macht sie auch Spaß.

Im Lauf der Jahrzehnte hat Becker einiges an dem Wandel mitgestaltet, den Oyten in dieser Zeit von der eher ländlichen Gemeinde bis hin zu der Kommune, die es heute ist, vollzogen hat. „1980 fehlte ein richtiges Kanalnetz, ein Rathaus, wir hatten nicht die Schullandschaft, die wir heute heute haben und kein Gewerbegebiet, und die Anzahl der Kindergärten hat sich von zwei auf sieben erhöht“, bilanziert Becker. Dennoch gibt es die ein oder andere Entscheidung, der er einen anderen Ausgang gewünscht hätte. „Es war mal angedacht, eine Umgehungsstraße zu bauen, was damals abgelehnt worden ist. Da frage ich mich schon, ob das so richtig war“, sagt Becker. Ihm war es bei seiner Ratsarbeit immer wichtig, zielorientiert zu arbeiten, „Politik heißt ja, Kompromisse zu finden“.

Um so viele Jahre Politik im Ehrenamt zu betreiben und das auch durchzuhalten, dafür hat Becker ein einfaches Rezept: „Man muss Kommunalpolitik ernst nehmen, dann macht sie auch Spaß.“ Vor allem liegt für ihn der Reiz in der Unmittelbarkeit: „Da ist wenig Theorie, für uns geht es zum Beispiel darum, eine Kindertagesstätte zu bauen, Straßen zu sanieren, Schulen auszustatten: Was wir hier im Lokalen beschließen kann man sehen, man kann die Entwicklung solcher Projekte begleiten.“

Probleme mit dem Lesen

Er hofft, dass sich diese Begeisterung auf die nächsten Generationen überträgt: „Es ist wichtig, dass Menschen in die Kommunalpolitik hineinschauen, um die Wertigkeit dessen, was wir dort schaffen, zu verstehen. Es geht darum, die Zusammenhänge zu verstehen, dass wir nur Geld ausgeben können, das wir auch einnehmen.“

Für Becker ist die Entscheidung, als Ortsvorsteher und auch als Gemeinderatsmitglied seinen Hut zu nehmen, die richtige: „Zum einen ist es nach diesen ganzen Jahren genug“, erklärt er. Dazu kommen Augenprobleme durch eine Makulardegeneration, die ihm das Lesen erschwert – „und solchen Ämtern muss man viel lesen“, weiß er. Auch einige Vorstandsämter, die er hier und da noch pflegt, will er Stück für Stück abgeben. „Mir bekommt der Abstand ganz gut“, sagt der 76-Jährige. „Und dann ist da noch der Gag mit meinem Schwager, der immer gesagt hat, dass solange ich im Gemeinderat sitze die Straße Am Moor nicht ausgebaut wird“ Er lacht: „Bald ist sie fertig.“