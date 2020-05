Es bleibt, wie es ist

Die Fahrrad- und Einbahnstraße Auf der Geest bleibt für Autos offen. Die große Mehrheit der Oytener Politik sieht hier keine Probleme – sofern sich Autofahrer an die geltenden Vorschriften halten. Foto: Holthusen

Oyten - Von Petra Holthusen. Abgelehnt hat die Oytener Politik den Vorschlag der Gemeindeverwaltung, das Teilstück der Straße Auf der Geest zwischen Lindenstraße und Gustav-Vollmer-Straße komplett für den Kraftfahrzeugverkehr dichtzumachen. Mit der beabsichtigten Sperrung wollte das Bauamt einem Antrag aus der Einwohnerschaft Rechnung tragen. Die Idee scheiterte jedoch vorige Woche in der Sitzung des Gemeinderatsfachausschusses für Umwelt und Gemeindeentwicklung, der unter Vorsitz von Bodo Becker (CDU) und unter Einhaltung der Corona-Regeln im Rathaussaal tagte.

Grünen-Vertreterin Reena Saschowa enthielt sich der Stimme. Die Abgeordneten von SPD, CDU, FDP und AfD stimmten einhellig gegen den Ausschluss von Autos auf dem betroffenen Teilstück, das verkehrsrechtlich als Fahrradstraße und außerdem als Einbahnstraße ausgewiesen ist. Die angestrebte Sperrung hatte das Bauamt unter anderem damit begründet, dass auf der schmalen Straße Auf der Geest der laut Straßenverkehrsordnung vorgeschriebene neue Mindestabstand von Fahrzeugen zu Fahrradfahrern nicht eingehalten werden könne.

Dieses Argument ließ die SPD-Fraktion nach Worten ihres Sprechers Marcus Neumann nicht gelten: Auf der deklarierten Fahrradstraße hätten Radfahrer immer Vorrang und müssten Autos sowieso dahinter bleiben. Neumann sah zudem „rechtliche Probleme“: Gründe, Verkehrsteilnehmer von einer dem allgemeinen Verkehr gewidmeten Straße auszusperren, müssten vor Gericht hieb- und stichfest sein – „und das sehe ich hier nicht“.

Auch die CDU-Fraktion sprach sich dafür aus, dass „die Straße so bleibt, wie sie ist“, so Sprecher Norbert Neisen. Es gebe hier überhaupt keine Probleme, „wenn Autofahrer sich an die Vorschriften halten“, erklärte Neisen.

Ralf Großklaus (SPD) und Ingo Köhn (AfD) regten dennoch an, über weitere verkehrssicherheitsdienliche Maßnahmen und Beschilderungen nachzudenken, um den absoluten Vorrang der Fahrradfahrer nochmal deutlich zu betonen.

Dass eine Sperrung für Autos bei den Anwohnern der Straße Auf der Geest keinesfalls auf ungeteilte Zustimmung gestoßen wäre, machten die Wortbeiträge aus dem Zuhörerraum zu Beginn der Sitzung deutlich. Während ein Anlieger sich für die Schließung stark machte, weil die Situation „kritisch geworden“ sei, sprach ein anderer von einer „einfachen, aber nicht richtigen Lösung“: Wenn die Gemeinde schon diese paar Meter aus Sicherheitsgründen zumachen wolle, könne sie an zahlreichen Stellen woanders gleich weitermachen ...