Schlussakkord nach 35 Jahren: Blaskapelle Oyten gibt ihr Abschiedskonzert im Rathaussaal

+ © - Die Blaskapelle Oyten gibt ihr letztes Konzert – und zieht damit einen Schlussstrich unter 35 Jahre. © -

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Nina Baucke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach 35 Jahre Bestehen verabschiedet sich die Blaskapelle Oyten - und das mit einem Abschiedskonzert im Oytener Rathaus am Sonntag, 4. Juni.

Oyten – „Danke!“ steht in großen Lettern auf dem Plakat, mit dem die Blaskapelle Oyten ihr nächstes Konzert ankündigt. Am kommenden Sonntag, 4. Juni, tritt das Ensemble im Bürgersaal des Oytener Rathauses auf – und es ist nicht nur das nächste Konzert, sondern zugleich auch das letzte, denn der Auftritt beschließt die 35-jährige Geschichte des Vereins und ist der Abschied an das Publikum, das die Musiker in diesen dreieinhalb Jahrzehnten begleitet hat.

„Wir werden nicht jünger, von daher hätten wir kontinuierlich Nachwuchs gebraucht – und den hatten wir nicht“, bilanziert Vorstandsmitglied Michael Bruder. „Wir haben an den Schulen hier leider keine Bläserklassen, und eine Musikschule gibt es in Oyten auch nicht.“ Das bedeutet: Die jüngsten der derzeit noch aktiven Musiker sind um die 50 Jahre alt, „und viele setzen andere Prioritäten“, bedauert Bruder.

Wir werden nicht jünger, von daher hätten wir kontinuierlich Nachwuchs gebraucht – und den haben wir nicht.

Allein die vergangenen drei Jahre hatten dem harten Kern der Blaskapelle zugesetzt: „Drei Musiker sind in der Zeit verstorben, drei weitere haben altersbedingt aufgehört, einer ist umgezogen – und sieben Leute einfach so zu kompensieren, ist schwierig“, bilanziert Bruder. Das brächte mit sich, für Auftritte Aushilfen anzuheuern, dazu wirkt sich die verringerte Musikerzahl auf die Probenarbeit aus.

„Die Corona-Pandemie war zwar nicht der Hauptfaktor, da waren wir schon länger alarmiert, aber besser gemacht hat sie die Situation natürlich auch nicht“, so der Fischerhuder, der in der Blaskapelle Oyten Klarinette spielt. Aktuell sind aus dem Gründungsjahr 1988 lediglich noch drei Musiker in dem Orchester aktiv.



Von Polkas bis zu modernen Medleys

Die Erkenntnis, dass das Musizieren so schwierig wird, hatte der Vorstand gewonnen, aus dem übrigen Orchester kam kein Widerstand. „Es gibt ohnehin einige, die bereits zweigleisig fahren und dementsprechend noch ein weiteres Orchester haben, in dem sie Musik machen können“, weiß Bruder, der selbst noch in einer Big Band Altsaxofon spielt.



Mit ihrer musikalischen Ausrichtung ist die Blaskapelle immer bei ihrem Publikum angekommen, neben Egerländern und Märschen gehörten dazu im Lauf der Jahre auch Schlager sowie moderne Medleys. Damit hatte die Blaskapelle jährlich immer einiges an Auftritten bestritten, unter anderem beim Thänhuser Markt oder der Tarmstedter Ausstellung, „oft waren wir für Konzerte auch im Gasthof ,Zur Linde‘ in Bierden“, so Bruder. Dazu kamen weitere Events in der Region sowie Schützenfeste als auch Auftritte bei Privatleuten.



Abschiedskonzert Mit dem Konzert am Sonntag, 4. Juni, nimmt die Blaskapelle Oyten unter der Leitung von Holger Becker Abschied, Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, Karten gibt es im Vorverkauf bei Papier Meyer sowie per E-Mail an kontakt@blaskapelle-oyten.de.

Die musikalische Mischung werden auch die Besucher des Konzerts am Sonntag zu hören bekommen – unter der Leitung von Holger Becker, der vor fünf Jahren bei der Blaskapelle Oyten den Taktstock übernommen hat. Dieses Jahr hatten die Musiker ohnehin noch nicht gespielt, von daher wird nun der erste Auftritt 2023 auch der letzte überhaupt sein – und das auch noch passenderweise in ihrem „Wohnzimmer“, wie Bruder es ausdrückt, dem Oytener Ratssaal. „Wir hatten einen verlässlichen Stamm an Zuhörern“, freut sich Bruder. Den hat sich die Blaskapelle über die Jahre erhalten.

Eine Befürchtung hat Bruder allerdings: „Wenn der Probentermin montags abends nicht mehr da ist, bleibt bei einigen das Instrument vermutlich im Schrank. Dabei ist es wichtig, fixe Wochentermine zu haben“, sagt er. „Es wird einem schon bewusst: Da fehlt etwas.“