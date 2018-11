„Björn für Oyten“

Oyten - Von Petra Holthusen. Die „Wohnzimmergespräche“ der Oytener Grünen im Hause der kommunalpolitischen Akteure Karin Labinsky-Meyer und Hubert Dapper sind parteiintern so etwas wie Kult. Am Abend versammelte sich der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen in ganz besonderer Mission unter den grünen Sonnenschirmen im Wohnzimmer: Die Partei gab die Kandidatur ihres Ratsfraktionsvorsitzenden Björn Meyer für das Amt des hauptamtlichen Bürgermeisters der Gemeinde Oyten bekannt.

Der 47-Jährige ist seit 21 Jahren freiberuflich als Fachjournalist, Übersetzer und Musiker tätig und seit dem Tod seiner Frau alleinerziehender Vater von zwei Kindern im Teenager-Alter. Die Familie lebt seit 2002 in Oyten an der Hauptstraße. Meyer sitzt seit zwei Jahren für die Grünen im Gemeinderat und will jetzt im Oytener Rathaus die Nachfolge von Bürgermeister Manfred Cordes antreten. Der hat bekanntlich für Ende Oktober nächsten Jahres seinen Ruhestandsantritt zwei Jahre vor Ablauf seiner Amtszeit angekündigt. Voraussichtlich im Mai werden die Oytener Bürgerinnen und Bürger ihren neuen Gemeindeverwaltungschef und obersten Repräsentanten in Personalunion neu wählen. Die SPD nominiert ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl per Mitgliederentscheid im Dezember, die CDU hat eine Kandidatenvorstellung für Januar angekündigt.

Als erster Bewerber für die Cordes-Nachfolge steht nun Björn Meyer fest. „Seit ich politisch denken kann, denke ich grün“, sagte der von der Anti-Atomkraft-Bewegung in seiner Jugend geprägte Meyer am Abend bei seiner Vorstellung. Vor zehn Jahren wurde er politisch aktiv, wirkte erst für die Grünen als beratender Bürger im Sozialausschuss mit, wurde dann 2016 in den Gemeinderat gewählt und von seiner vierköpfigen Fraktion zu ihrem Vorsitzenden. „Irgendwie fällt mir immer eine Führungsrolle zu“ – das kannte der studierte Politikwissenschaftler auch als Elternvertreter, Laientheaterspieler und Bandmitglied. Als jetzt die Bürgermeister-Neuwahl Thema wurde, „musste ich nicht lange überlegen, ob ich kandidiere“, so Meyer.

Der Grünen-Ortsverband, so Vorsitzende Reena Saschowa, nominierte Meyer einstimmig und sei sich mit dem Kandidaten einig: „Es ist Zeit für einen grünen Bürgermeister in Oyten.“ In der Position würde sich Meyer Steuerungsmöglichkeiten zur Umsetzung von grüner Politik erhoffen, deren Inhalte bei der Bevölkerung längst angekommen seien, wie auch die Zuwächse der Partei bundesweit belegten. Ganzheitliche Konzepte für Verkehrsentlastung, ökologisches Bauen, Klimaneutralität, mehr Grün in Baugebieten und für Kulturangebote wären Meyer wichtig, außerdem das Verhindern von Gasbohrungen.