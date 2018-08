Biomarkt rundet gelungenes Oytener Sommerfest ab

Oyten - Die Sonne strahlte. Und damit erlebte Oyten einen enormen Ansturm auf dem Sommerfest, zu dem der Verein der Selbstständigen (VdS) Oyten in der Ortsmitte eingeladen hatte.

„Das Wetter ist einfach toll. Der Zulauf ist klasse. Mit dem Wetter haben wir riesiges Glück“, betonte Hans-Joachim Blohme, Vorsitzender des VdS Oyten. Und er merkte an: „Wir sind mit dem Programm gut aufgestellt. Ich bin mit dem Besuch wirklich zufrieden.“

Der VdS-Vorsitzende verwies auf den Biomarkt, der erstmalig im Sommerfest integriert, zwischen Rathaus und Heimathaus Oytens seinen Platz fand. Das Ambiente mit den Ständen, platziert um einen kleinen „Innenhof“mit Bänken und Tischen, war ansprechend. Das Sortiment der 16 Anbieter überzeugte. Eine Projektgruppe aus Bremen verarbeitete Obst und Gemüse vor Ort und bot die Speisen den Gästen an. „Das ist Obst und Gemüse, was sonst weggeschmissen wird. Wir verwerten es“, berichtet Gernot Kriete von „Slow Food Bremen“.

+ Gernot Kriete verarbeitete vor Ort „überschüssiges“ Gemüse.

Jürgen Büttelmann zeigte an seinem Honigstand nicht nur viel Honig, sondern füllte ihn auch direkt vom Fass ein. Ein Teil seiner tierischen Freunde hatte er in einer Modellwabe unter Glas mitgebracht. „Darin sind 1000 Bienen. Das ist ein Jungvolk“, schilderte Büttelmann.

Während das DRK Oyten mit seinen Mannschaftszelten wie regelmäßig in den vergangenen Jahren präsent war, zeigte auch der Bürgerbusverein Oyten wieder Flagge. Die Fahrdienstleitung mit Irene Windhorst, Dittmar Schmidt und Günter Köster informierte Interessierte über die Fahrstrecke oder andere Angebote und warb um weitere Mitglieder und Fahrer. „Wir suchen immer Fahrerinnen und Fahrer, die sich bei uns engagieren möchten“, berichtet Schmidt. Und schiebt hinterher: „Aktuell stehen wir kurz vor unserem 30 .000 Fahrgast. Das freut uns natürlich bei einem Verein, der knapp 100 Mitglieder zählt.“

+ Leere Wespen-, Hornissen- und Bienennester als Anschauungsmaterial: Interessant und lehrreich für Jung und Alt.

An ihrem Stand des Fördervereins der Kirchengemeinde Oyten boten Christiane Michaels und Anja Jacobs Lose für eine Tombola an. „Die Flohmarktartikel haben uns die Eheleute Anselm zur Verfügung gestellt. Der Erlös fließt in den Verein, der damit die Arbeit der Kirchengemeinde unterstützt“, berichtete Christiane Michaels. Und: „Mit dem Geld finanzieren wir Ausstattung für die Kirchenmusik oder auch den Kauf von Krippenfiguren.“

Katja Michel bot mehr als 35 verschiedene Honigsorten an: „Der Wildlavendelhonig aus Norditalien ist der Renner, weil der so schön mild ist und zu allem schmeckt.“

Zur besten Kaffeezeit und noch dazu bei hochsommerlichen Temperaturen war die Flaniermeile durch den Ort sehr gut besucht. Das abwechslungsreiche Programm lockte die Besuchermassen in den Ort. woe