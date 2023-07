Bilanzsumme der Volksbank Oyten steigt auf Rekordwert

Von: Petra Holthusen

Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank Oyten eG freuen sich über die gute Geschäftsentwicklung: (v.l.) die Aufsichtsratsmitglieder Ralf Hegewald, Frank Wiesenmüller und Jens Wiedmann, Bankvorstand Thomas Meyer, Aufsichtsratsmitglied Petra Tuleweit, Bankvorstand Jens Hauschildt und Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Kai Grönke. © Volksbank Oyten

Oyten – Während ringsum Banken zu immer größeren Unternehmensgebilden zusammengehen, lehnen sich Jens Hauschildt und Thomas Meyer, Vorstände der Volksbank Oyten eG, entspannt zurück. „Wir spüren keinen Fusionsdruck“, sagt Hauschildt im Pressegespräch vor der Generalversammlung. Natürlich sei gegen Fusionen nichts einzuwenden – wenn sie wirtschaftlich sinnvoll seien. Die Volksbank Oyten sieht da für sich keine Notwendigkeit. Die kleine genossenschaftliche Regionalbank mit etwa 1900 Mitgliedern, 6000 Kunden und 25 Mitarbeitenden ist allen globalen Krisen zum Trotz weiter auf Wachstumskurs.

Und sie hat gerade „ein bewusstes Signal gesendet, dass wir selbstständig bleiben“, so Hauschildt. Nämlich dergestalt, dass für ihn bereits ein Nachfolger verpflichtet wurde, wenn der langjährige Bankvorstand nächstes Jahr in den vorzeitigen Ruhestand geht: Anfang Januar nimmt Guido Wiegert, derzeit in leitender Position bei der Volksbank in Rostock tätig, seine Arbeit in Oyten auf und bildet nach einer Einarbeitungsphase zu dritt dann ab April das Vorstandstandem mit Thomas Meyer.

Meyer hatte während der Corona-Pandemie 2021 als Bankvorstand die Nachfolge von Norbert Hackmann angetreten und nun bei der Generalversammlung am Donnerstagabend in der Schützenhalle Mühlentor erstmals Gelegenheit, sich in großer Runde vorzustellen. An die 200 Mitglieder und Ehrengäste hatten sich für die Veranstaltung angemeldet. Der Besuch lohnte sich in mehrfacher Hinsicht: Neben den traditionellen Schnitzeln gab es viel Erfreuliches über das Geschäftsjahr 2022 zu hören und in der Folge die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 3,0 Prozent an die Mitglieder zu beschließen. Aus dem Jahresüberschuss, der sich auf 352 000 Euro beläuft, soll außerdem das Eigenkapital der Bank gestärkt werden.

Wie die Vorstände der Volksbank Oyten den Mitgliedern in der Generalversammlung darlegten, habe die Bank im vergangenen Geschäftsjahr „Innovationsstärke bewiesen und ihre Leistungsfähigkeit ausgebaut“. Alle wichtigen Geschäftsbereiche hätten einen positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg geleistet und sich mitglieder- und kundenorientiert weiterentwickelt. So sei die Bilanzsumme um 9,4 Prozent auf den neuen Rekordwert von 245 Millionen Euro gestiegen und das Kundengesamtvolumen um 6,6 Prozent auf 440 Millionen Euro.

In einem anspruchsvollen Umfeld von Krisen, aktivem Wettbewerb und hohen regulatorischen Anforderungen habe sich die Volksbank Oyten eG weiterhin positiv entwickelt: „Ich denke, es ist ein guter Erfolg, dass wir trotz der anspruchsvollen Bedingungen ein solides Ergebnis erzielen konnten“, so Bankvorstand Thomas Meyer bescheiden. Wichtigste Position im Kreditgeschäft seien die Forderungen an Kunden: „Mit einem Zuwachs von 13 Prozent auf 188 Millionen Euro lagen wir über den Planwerten. Eine Kreditklemme spüren unsere Kunden bei uns nicht. Allen vertretbaren Kreditwünschen stehen wir aufgeschlossen gegenüber.“

Die Kundeneinlagen befänden sich nach wie vor auf einem hohen Niveau und hätten sich 2022 zufriedenstellend entwickelt – laut Rechenschaftsbericht mit einem Plus von 4 Prozent auf 139 Millionen Euro. Fortgesetzt habe sich ein in den Vorjahren beobachteter Trend: „Die Anleger vermeiden langfristige Geldanlagen und bevorzugen liquide Anlageformen. Das spricht für eine starke Priorisierung von Sicherheit und Liquidität durch die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch für eine weiterhin bestehende Zurückhaltung beim Ausgabeverhalten“, so Meyer. Eine Ursache – neben dem Vorsichtsmotiv – sei sicher, dass die Kosten in sämtlichen Bereichen des Lebens gestiegen seien: „Sparen wird insbesondere wegen der explodierenden Energiepreise objektiv immer schwieriger.“

Dass die kleine Bank so gut am Markt positioniert ist, führen Jens Hauschildt und Thomas Meyer zum einen auf ihre Lage im gewerbestarken Oyten und im Bremer Speckgürtel zurück und auf die damit verbundene Kundenstruktur. „Vor allem aber sind wir regional fest verwurzelt und haben eine enge persönliche Bindung zu unseren Kunden“, betonen die Bankvorstände. Das schaffe Vertrauen. Orts- und Marktkenntnis kämen den Kunden zugute. „Alles steht und fällt mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die auch mal einen Extra-Weg gehen“, hebt Meyer die Qualität seines Teams hervor. Allerdings sei es nicht mehr so einfach, Personal zu rekrutieren, ergänzt Hauschildt. Stolz sind er und Meyer deshalb, dieses Jahr gleich zwei neue Auszubildende gefunden zu haben. Und „die bilden wir nicht für den Markt aus, sondern für unseren eigenen Bedarf“.