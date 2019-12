Bienenweide am Lagerplatz

Oyten – Zu den verlässlichen Förderern der ehrenamtlichen Oytener Landschaftspfleger „Wühlmäuse“ gehört das alteingesessene Unternehmen Doyma, führender Hersteller von Dichtungs- und Brandschutzsystemen mit Sitz im Gewerbepark. Umgekehrt waren die „Wühlmäuse“ kompetenter Ansprechpartner für Doyma-Chefin Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes, als es um die Frage der Grüngestaltung des drei Meter breiten Streifens um den 6000 Quadratmeter großen neuen Park- und Lagerplatz des Unternehmens im rückwärtigen Bereich der Industriestraße ging. „Blühstreifen!“, schlugen die Landschaftspfleger vor, die davon schon einige im Gemeindegebiet angelegt haben und sich über jede weitere Fläche für so ein Projekt freuen.

In zwei Arbeitseinsätzen brachten die „Wühlmäuse“ eine mehrjährige Saatmischung aus dem Blühflächenprogramm des Landkreises rund um den Park-/Lagerplatz der Doyma in die Erde, dazu Mohnblumensamen aus Kerstin Ihlenfeldt-Wulfes' eigener Zucht, ein paar Wiesenkräuter – und noch eine Mischung speziell für Honigbienen, weil ein Oytener Imker auf dem Streifen Völker aufstellen will. Alles in allem soll die 1000 Quadratmeter große Blühfläche das ganze Jahr über Nahrung für Bienen und andere Insekten bieten und so zur Artenvielfalt beitragen. „Eine langfristige und nachhaltige Sache“, betont Erhard Hopert von den „Wühlmäusen“, die den Blühstreifen ein- bis zweimal im Jahr mähen werden.

Bei der Projektpräsentation vor Ort zeigten die „Wühlmäuse“ ihre nagelneuen Arbeitswesten, die sie von der jüngsten Geldspende der Doyma angeschafft haben. Die zweite Hälfte der 2000 Euro fließt laut Hopert in Material und Pflanzen für kommende Vorhaben. pee