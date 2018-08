Benefiz-Tag im Oytener „Bolingo“

OYTEN - Unter dem Motto „Strike That!“ lädt das Bowling- und Eventcenter „Bolingo“ An der Autobahn 3 in Oyten zum Benefiz Tag am Sonntag, 26. August.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Burgern und Bratwurst sowie ein Euro pro geworfenem Strike – alle Zehne – wandern dann in eine Spendenbox, kündigt das Center in einer Pressemitteilung an. Das Geld kommt zwei Einrichtungen zu Gute: dem Verein ASN-Sternenfahrten und dem Tierheim in Verden-Walle.

Außerdem wird an dem von 14 bis 22 Uhr dauernden Benefiztag zum 20-jährigen Bestehen des Bowlingcenters René Noçon erwartet. Er wurde bei „The Voice of Germany“-Wettbewerb bekannt als der Mann, der Stefanie von „Silbermond“ mit seinem Gesang zum Weinen brachte: René Nocon https://www.the-voice-of-germany.de/video/45-rene-nocon-schweigen-ist-silber-clip. Noçon arbeitet gerade an seinem neuen Album.

Im „Bolingo“ singt er laut Ankündigung mit unverwechselbarer Stimme eigene Stücke sowie den einen oder anderen Coversong, um die Stimmung aufzuheizen.

Zu den Spendenempfängern teilen die Veranstalter von „Bolingo“ mit:

„Der ASN richtet seit vielen Jahren als gemeinnütziger Verein mit relativ geringen personellen Möglichkeiten Sternenfahrten für Menschen aus, die dem Tod geweiht sind. Aber das wissen Sie wahrscheinlich alle, da der ASN inzwischen eine weit gestreute Medienpräsenz hat. Die Leiter und Menschen, die diese Sternenfahrten ausführen und ermöglichen, sind in ihrer Art so menschlich und herzlich, dass wir uns für diesen Verein entschieden haben.

Das Tierheim Verden, ist ebenfalls allen bekannt. Auch hier sind wir der Meinung, dass der Umgang mit Haustieren und deren oftmaliger Verbleib im Tierheim eine Stimme braucht, um weiter das Bewusstsein der Bevölkerung dahingehend zu schärfen, nicht unbedacht Tiere anzuschaffen oder gar Ausbeuter im Tierverkauf zu unterstützen“.

Weitere Informationen zu den beiden Einrichtungen gibt es auch unter www.ascev.de beziehungsweise www.tierheim-verden.de

Ebenfalls zu besichtigen ist am Benefiz Tag Lissy1, das neue Sternenfahrten-Einsatzfahrzeug des ASN.

An weiteren kleineren Überraschungen für den Tag werde noch gearbeitet, stellt das Bolingo-Team in Aussicht und lädt alle Interessierten zu dem Event am 26. August ein.