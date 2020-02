Gemeinde sperrt landwirtschaftlich genutzte Bahnüberführung in Sagehorn

Nicht mehr standsicher: Die landwirtschaftlich genutzte Bahnbrücke in den Sagehorner Feldern ist für Fahrzeuge gesperrt.

Oyten - Weil bei hoher Belastung die Gefahr eines Einsturzes droht, hat die Gemeindeverwaltung nicht lange gefackelt und die Brücke, die inmitten der Äcker unterhalb des Sagehorner Tennisparks über die Eisenbahnlinie Richtung Weyhe führt, gesperrt. Massive Betonringe wuchtete der Bauhof vorige Woche auf die Zufahrten der maroden Überführung, sodass ab sofort Kraftfahrzeuge, betroffen sind vor allem landwirtschaftliche Gefährte, nicht mehr passieren können. Für Spaziergänger und Radfahrer bleibt die Brücke nutzbar.

Die Notwendigkeit der rigorosen Sperrung erklären auf Nachfrage im Rathaus Bürgermeisterin Sandra Röse und Vize-Verwaltungschef Axel Junge. Die jüngste technische Hauptüberprüfung, die die Gemeinde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben für ihre Brücken alle sechs Jahre bei einem Gutachter in Auftrag gibt, habe für das besagte Betonbauwerk in Sagehorn massive Schäden an den Pfeilern und bedrohliche Risse im Tragwerk ans Licht gebracht, schildert Junge. Die Standsicherheit dieser Brücke aus dem Jahr 1872 sei akut gefährdet: „Da dürfen keine Fahrzeuge mehr rüberfahren.“ Zumal das Gefährdungspotenzial bei einer Überführung über eine Eisenbahnlinie um ein Vielfaches höher sei als beispielsweise bei Brücken über Gräben.

Um jedes Risiko auszuschließen, wollte sich die Gemeindeverwaltung nicht auf bloße Verbotsschilder verlassen, sondern die Überfahrt tatsächlich durch massive Hindernisse unterbinden. Autos und Motorräder dürften auf dem Feldweg durch die Ackerlandschaft zwischen Kirchweyher Straße und Pestalozzistraße ohnehin so gut wie gar nicht verkehren – betroffen von der Sperrung sind nach Kenntnis von Junge einige wenige Landwirte, „die ihre Flächen jedoch auch auf anderem Weg erreichen können“. Über Netzwerke der Landwirte sei die Nachricht von der nicht mehr passierbaren Bahnbrücke gleich vorige Woche verbreitet worden, ergänzt Bürgermeisterin Röse. Zurzeit laufe die Bekanntmachung über den offiziellen Dienstweg.

Erstmal sei es nach den Ergebnissen der Brückenüberprüfungen wichtig gewesen, für Sicherheit zu sorgen, betont Junge. Im zweiten Schritt würden jetzt Umfang und Kosten einer möglichen Sanierung ermittelt – auch für andere gemeindeeigene Brücken mit festgestellten Mängeln – und die Umsetzung in den politischen Gremien der Gemeinde beraten. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, und mindestens so lange wird die landwirtschaftlich genutzte Überführung gesperrt bleiben.

Die Baufälligkeit der fast 150 Jahre alten Bahnbrücke kommt nicht überraschend. Bereits bei der Überprüfung vor sechs Jahren habe der Gutachter Schäden protokolliert, bestätigt Junge. Unternommen hat die Gemeinde in der Sache seitdem nichts. Das erklärt Bürgermeisterin Röse mit dem Sanierungsstau bei Straßen und Brücken. Dieser Stau wiederum erkläre sich aus der Vielzahl von Bauvorhaben, die Oyten in den vergangenen Jahren mit begrenzten Ressourcen zu stemmen gehabt habe.

Über „negative Auswirkungen für die Landwirte und die anstehende Feldbestellung“ beklagt sich die AfD in einem Schreiben an die Bürgermeisterin. AfD-Fraktionsvorsitzender Uwe Wappler schlägt vor, „die Sperrung, sofern ohne unzumutbare Gefährdung machbar, unverzüglich aufzuheben und durch eine Warnbeschilderung, die auf die derzeitig noch gegebene maximale Brückentraglast verweist, zu ersetzen“.