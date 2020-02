„Bei uns kommen Jung und Alt zusammen“

Bassen - Von Kjara Von Staden. Wer in den vergangenen Wochen mal an der Großen Straße in Bassen Richtung Kreisel vorbeigekommen ist, hat es bestimmt gesehen: das Bassener Bistro mit dem rot-grün blinkenden Schild. Seit Anfang Januar öffnet es seine Pforten für all diejenigen, die kleinen kulinarischen Gelüsten in gemütlich-moderner Atmosphäre nachgehen wollen. Hier haben die Bassener die Möglichkeit, schon ab dem Mittag zwanglos aufeinanderzutreffen, eine Runde Klönschnack zu betreiben, das Dorfgefühl aufleben zu lassen.

So ähnlich hatte sich das früher in der bei den Dorfbewohnern sehr beliebten rustikale Bude „Heidis Imbiss“ abgespielt. Aber die hat schon vor mehr als zehn Jahren zugemacht, und die renommierten Lokale im Ort sind nicht unbedingt der Treffpunkt für die Dorfjugend. „Wir wussten ganz lange nicht, wohin wir in unserer Freizeit gehen sollten, wenn wir mal raus aus dem Haus wollten“, erzählt die 15-jährige Amelie Heitmann, „in Oyten gibt es ein Freizeitzentrum, aber wir hatten in Bassen gar nichts zum Treffen. Nichts, was man zu Fuß erreichen kann.“

Aus diesem Grund habe sie sogar zusammen mit ihrer Freundin Bella Nienstedt Unterschriften für solch einen Treffpunkt gesammelt und diese dem damaligen Bürgermeister vorgelegt. Daraus sei aber nichts geworden. Seit es das Bistro gibt, habe sich die Lage endlich geändert, schwärmen die beiden Freundinnen. „Wir gehen oft abends noch spazieren und essen oder trinken hier dann eine Kleinigkeit. Das muss ja gar nicht so lange sein. Nur eine halbe Stunde ein bisschen quatschen“, berichtet Amelie. Für die Jugendlichen eine Chance, sich regelmäßig im echten Leben zu begegnen und nicht nur virtuell über Whatsapp und Co.

Möglich gemacht hat den Treff die Familie Teyyar, die seit 20 Jahren in Bassen beheimatet ist. Vater Nevvaf Teyyar war in den 80er-Jahren zusammen mit seiner Frau Besna aus der Türkei nach Deutschland ausgewandert. Das Ehepaar zog erst nach Schaphusen und siedelte dann 2000 ins Bassener Neubaugebiet um. Dort sind dann auch die drei Kinder Roni, Can und Havin geboren. Teyyar, der gelernter Maschinenbauer ist, hatte schon seit seinem Zuzug von der Selbstständigkeit geträumt. Mit dem Bassener Bistro will er den Dorfbewohnern einen Ort zum Wohlfühlen geben, vor allem, weil er sich selbst stark mit Bassen verbunden fühlt: „Ich wohne hier, meine Kinder sind hier geboren, wir kennen uns hier alle untereinander. Das ist schon etwas Besonderes für mich“, sagt Teyyar.

Der familiäre Gedanke spiegelt sich auch in der Aufmachung des Bistros wider. Das moderne Mobiliar mit den zeitlosen Steinwänden strahlt Gemütlichkeit und Ruhe aus. Beim Essen, das von Döner über Salate bis Currywurst reicht, wird stets auf Frische und Qualität geachtet. Mit seiner Nähe zu den Sportplätzen bietet das Bistro ausgelaugten Sportlern eine Möglichkeit, sich direkt nach einem gelungenen Training oder Spiel zu stärken. „Die Fußballer gehören einfach zu Bassen. Ich habe selber viele Jahre im Verein gespielt. Deshalb finde ich es toll, wenn die Trainer mit ihren Mannschaften herkommen“, sagt Nevvaf Teyyar.

Die Gastwirte legen zudem Wert darauf, dass immer ein Familienmitglied im Bistro zugegen ist. „Die Leute kommen oft auf mich zu und unterhalten sich mit mir über alles Mögliche“, sagt Teyyar. Auch die drei Kinder helfen regelmäßig mit aus: Die 14-jährige Havin und der 23-jährige Roni an der Kasse; Can (21) schwitzt am meisten, er arbeitet hauptberuflich im Bistro. „Can steckt hier sein ganzes Herz rein. Er sorgt dafür, dass alles rund läuft“, erzählt Bruder Roni stolz.

Das Ziel der Familie ist klar formuliert: „Wir wollen natürlich, dass sich der Ort irgendwann mit uns identifiziert, dass die Leute auch noch nach Jahren gerne zu uns kommen“, fasst Roni zusammen. Seine Mutter fügt hinzu: „Bei uns kommen Jung und Alt zusammen. Familien, Freunde, Bekannte. Mittags, nachmittags und abends. Genau das wollten wir.“ In den nächsten Monaten will die Familie noch ein Angebot für Kaffee und Kuchen ausarbeiten und die Räume im oberen Stockwerk des Bistros für Geburtstage und andere Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Im Sommer soll auch die Terrasse geöffnet werden.