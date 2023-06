Vollsperrung in Oyten beginnt

Voll gesperrt wird wegen des Endspurts beim Kreiselbau an der A 1 ab Montag die Landesstraßenverbindung zwischen Achim und Oyten. Die Sperrung soll bis mindestens Anfang September dauern. Den Umleitungsplan stellt die Gemeinde Oyten online bereit. © Gemeinde Oyten

Oyten – Für voraussichtlich elf Wochen wird ab kommenden Montag, 19. Juni, die Achimer Straße (L167) in Oyten voll gesperrt. Bis mindestens Anfang September wird die Landesstraßenverbindung zwischen Achim und Oyten für den motorisierten öffentlichen Verkehr gekappt. Weiträumige Umleitungen werden ausgeschildert. Für Schulbusse und Rettungsfahrzeuge sind in dem langen Vorbereitungsprozess Sonderlösungen gefunden worden. Das teilt Michael Bruns vom Bauamt der Gemeinde Oyten mit.

Benötigt wird die Vollsperrung, um die letzten Teil- und Anschlussstücke des seit vorigen Sommer im Bau befindlichen Kreisverkehrs auf der Achimer Straße in Höhe der A1-Auffahrt Richtung Hamburg herzustellen. Den detaillierten Umleitungsplan für die Umfahrung der Sperrung stellt die Gemeinde auf ihrer Homepage www.oyten.de bereit.

Das südlich der Autobahn gelegene neue Gewerbegebiet „Oyten A1“ ist laut Bruns aus Richtung Achim weiterhin zu erreichen – aus Richtung Oyten nur über die Umleitungsstrecke. Die Oytener A1-Auffahrt in Richtung Hamburg und die Abfahrt aus Richtung Bremer Kreuz kommend sind ab 19. Juni ebenfalls gesperrt. Auf- und Abfahrt der A 1 auf der nördlichen Seite (in Richtung Bremer Kreuz und von Hamburg kommend) sind weiterhin offen – allerdings aus Richtung Achim nur über die Umleitungsstrecke erreichbar.

Für die Vollsperrung der Achimer Straße im Bereich der Kreiselbaustelle an der A 1 vom 19. Juni bis voraussichtlich 3. September haben die beteiligten Behörden und Unternehmen „ein Verkehrskonzept einschließlich Umleitungsstrecken erarbeitet“, berichtet Bruns, Projektverantwortlicher im Oytener Rathaus für den Kreiselbau. Demzufolge wird der gesamte motorisierte öffentliche Verkehr über qualifizierte Straßen in Bassen und Achim umgeleitet – vorrangig über die L 168 (Oytermühle, Hamburger Straße, Große Straße) sowie die L 156 (Borsteler Straße, Fuhrenkamp, Uesener Feldstraße, Brückenstraße) und umgekehrt. Schleichverkehre durch Wohngebiete in Embsen und Borstel sollen mittels Durchfahrtssperren unterbunden werden.

„Fußgängerinnen und Fußgänger können die Baustelle passieren, Radfahrende ebenfalls, sofern sie ihr Rad schieben. Der rollende Radverkehr wird über die Straßen Am Berg, Thünenweg und Thünen sowie Specken und Breite Straße (Embsen) und umgekehrt umgeleitet“, schildert Bruns weiter.

Während der mindestens elfwöchigen Phase der Vollsperrung wird eine Durchfahrt für Schulbusse und den Einsatz- und Rettungsverkehr ermöglicht: Dafür werden Bruns zufolge Schranken an der Baustelle errichtet, die von den Fahrerinnen und Fahrern zu öffnen sind. Wie Schulbusse und Rettungsfahrzeuge auf kurzem Weg zwischen Oyten und Achim verkehren können, auch wenn die Landesstraße wegen des Oytener Kreiselbaus voll gesperrt werden muss, war die schwierigste zu lösende Frage in der herausfordernden Umleitungsproblematik gewesen.

„Die Zuwegung betroffener Anliegerinnen und Anlieger bis zur Baustelle wird für den Zeitraum der Vollsperrung sichergestellt“, ergänzt Bruns.

Im Zuge des finalen Kreiselausbaus wird zudem der Geh- und Radweg über die Autobahn saniert. Gleichzeitig finden bauliche Unterhaltungsarbeiten an der Brücke über die A 1 statt.

„Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich auf die Umstände einzustellen und die entsprechenden Verkehrsregelungen zu beachten“, appelliert Bruns. Die Gemeinde Oyten hofft auf „Verständnis für die notwendigen Verkehrseinschränkungen“.